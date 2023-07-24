ATO Başkanı Baran: Ara eleman sıkıntısı kronik soruna dönüştü

ATO Başkanı Gürsel Baran yaptığı yazılı açıklamada, teknoloji alanındaki ilerlemeyle tüm dünyada hızlı bir değişim yaşandığını, salgınla bu sürecin hızlandığını belirtti. Bu süreçte makineleşmeyle birlikte insanların iş hayatının dışında kalacağından endişe edildiğine işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Robotlar iş yapacağı için insanlar işsiz kalacak diye endişe ederken, nitelikli hatta niteliksiz iş gücü bulamaz hale geldik. İşverenler olarak bir araya geldiğimizde konuştuğumuz ilk konu istihdam edecek işçi bulamamak oluyor. Ara eleman olarak tabir edilen kadrolarda çalışacak kişi bulamamak ülkemizin tüm üretim ve hizmet potansiyelini olumsuz etkiliyor."