Avrupa’da 50 bin KOBİ sahibinden satılık!

Avrupa Birliği'nde yaşanan durgunluk ve miras sorunları nedeniyle birçok şirket satılığa çıktı. Yaklaşık 50 bin KOBİ yeni sahiplerini bekliyor. Almanya, Romanya ve İtalya gibi ülkelerdeki bazı işletmeler, sahibinden.com gibi platformlarda ilan vererek alıcı arıyor. Hem Avrupa'ya ihracatta zorlanan hem de vize sıkıntısı yaşayan birçok Türk şirketi AB'deki satılık firmaları radarına almış durumda. AB ülkelerindeki ticaret ateşeleri, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları da Avrupa'da şirket almak isteyen Türk firmalarını yönlendiriyor.

SAHİBİNDEN'E İLAN VERİYORLAR

Avrupa kıtasında yaşlı nüfus oranı giderek yükseliyor. Yaşlanan nüfus nedeniyle ekonomik faaliyetlerine devam edemeyen faal ve kârlı birçok aile şirketi var. AB'deki araştırmalar gençlerin, serbest mesleğin riskli olduğu gerekçesiyle aile şirketleri yerine daha garantili işlere talip olduklarını gösteriyor. Avrupa'daki ekonomik durgunluk, yaşlanan nüfus, şirketlerin mirasçı bulamaması ve Asya pazarına entegre olamaması gibi etkenler, işletmelerin el değiştirmesine yol açıyor. Avrupa'daki şirket satışları o kadar yaygın hale geldi ki, Almanya, Romanya ve İtalya gibi ülkelerde bazı işletmeler, sahibinden. com gibi platformlarda bile ilan vererek alıcı arıyor. Ticaret ateşeleri, ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları satılık şirketlerin listelerini paylaşarak Türk yatırımcılara fırsatları tanıtıyor. Ticaret ateşelerine bildirilen rakamlara göre, AB genelindeki satılık KOBİ sayısı 50 binin üzerinde.

AVRUPA'DA GÜÇLÜ KONUM

Türkiye ise bu fırsatı en iyi değerlendiren ülke olarak öne çıkıyor. Kimya, gıda, sağlık, enerji, tekstil, perakende, otomotiv ve inşaat gibi sektörlerde Türk yatırımcılar stratejik satın almalar yaparak Avrupa'da güçlü bir konum elde ediyor. Türk şirketleri, satın aldıkları işletmelerin marka değerini ve satış ağını korurken, üretim süreçlerini ve teknolojik alt yapıyı Türkiye'ye taşıyor.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Böylece Avrupa'dan Türkiye'ye ciddi bir bilgi birikimi ve teknoloji transferi gerçekleşiyor. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan fabrikalar Türkiye'de üretim merkezlerine dönüştürülüyor, Avrupa'daki markalar ise faaliyetlerine devam ediyor. Aynı zamanda, satın alınan bu şirketler Avrupa Birliği içinde faaliyet göstermeye devam ettiği için, vize ve gümrük avantajları da yatırımcılara büyük kolaylık sağlıyor.



OSB'LER KURULUYOR

Yaşanan bu durum Türkiye'yi, Avrupa kıtasındaki en büyük yabancı yatırımcı haline getirmeye başladı. Türkler sadece geçen yıl 7 bin, son 10 yılda ise 40 bin şirket satın alarak en büyük doğrudan yatırımcı oldu. Türkiye'nin AB'deki yatırım artış hızı 2023'te yüzde 17'ydi. 2024'te ise bu oran yüzde 21'le rekor kırdı. Almanya, Romanya ve Macaristan gibi ülkelerde bazı organize sanayi bölgeleri bile Türk sanayicileri tarafından oluşturulmuş durumda. Ernst & Young'ın (EY) 2024 raporuna göre, Avrupa iş dünyası liderleri, artan yasal düzenlemeler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve siyasi istikrarsızlığın kıtanın yatırım çekiciliğini tehdit ettiğini düşünüyor. Ancak Türkiye, bu risklere rağmen Avrupa'da en hızlı büyüyen yatırımcı ülkelerden biri.