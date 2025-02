Avrupa’da tereyağı krizi

Avrupa'da maliyetler ve üretim yetersizliği nedeniyle tereyağı krizi çıktı. Fiyatlar tavan yaptı. Birçok ülkede tereyağı lüks ürün kategorisine girdi. Marketlerde özel raflara alındı. Süpermarketler, Avrupalıların panik alımlarını önlemek için her müşteri için en fazla 4 paket tereyağı (her paket 250 gram) limiti koyuyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkelerinde tereyağı fiyatları şubatta yıllık ortalama yüzde 30 arttı. Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ocak ayında tereyağının üretici fiyatı yıllık bazda yüzde 39.8 düzeyinde artış gösterdi. Bu oran, Euro Bölgesi'nde yüzde 2.5 düzeyinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonunun çok üstünde. Marketler tereyağı için promosyon düzenliyor. Panik alımlarını önlemek için müşterilerine en fazla 4 paket tereyağı (her paket 250 gram) limiti koyuyor. Bazı süpermarketlerde ise tereyağı, havyar gibi lüks ürünlerle birlikte özel rafta saklanıyor. Polonya'da ise hükümet acil önlemlere başvurdu. Aralık 2024'te stratejik tereyağı rezervinden 1.102 tonun serbest bırakılacağını açıklamıştı. Polonya Stratejik Rezervler Ajansı da tuzsuz dondurulmuş tereyağını işletmelere kilosu 7 dolardan satılacağını duyurmuştu. Avrupa'da çiftçiler pahalı ham madde ve enerji, düşük süt fiyatları, yüksek nakliye maliyetleriyle mücadele ederken, bu durumun tereyağında üretim sıkıntısına yol açtığı belirtiliyor. Avrupa genelinde hükümetlerin iklim politikaları ve artan maliyetler nedeniyle çiftçi protestoları da artıyor. Geçen yıl Avrupa Birliği'ndeki inek sayısı 20 milyonun altına düşerken, Hollanda ve İrlanda gibi önemli süt ve tereyağı endüstrisine sahip ülkelerde de tarım politikası konusunda şiddetli tartışmalar yaşanıyor.