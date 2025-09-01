Avrupa’nın en yoğunu İstanbul Havalimanı oldu

Avrupa'nın en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı (İGA) başı çekerken, Antalya Havalimanı da 8'inci oldu. İstanbul Havalimanı, 18-24 Ağustos'u kapsayan dönemde günlük ortalama 1.635 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 18-24 Ağustos'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'na göre, 1.635 uçuşlu İstanbul Havalimanı'nı günlük 1.450 uçuşla Amsterdam, 1.432 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1.384 uçuşla Frankfurt, 1.346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti. Antalya Havalimanı ise günlük 1.055 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.

SABİHA'DA REKOR UÇUŞ

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı günlük uçuş sayısında yeni bir rekora imza attı. Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, önceki gün havalimanında toplam 855 uçuş gerçekleştirildiği belirtildi. Bu rakamın havalimanı tarihindeki en yüksek günlük uçuş sayısı olarak kayıtlara geçtiği aktarılan açıklamada, Havalimanında bir önceki günlük uçuş rekorunun 4 Ağustos'ta 840 uçuşla gerçekleştiği de belirtildi.