Avrupa’nın hasta adamı: Yüksek enflasyon-yüksek faiz- durgunluk

Yüksek enflasyonla mücadele için faiz artıran Avrupa, bu kez resesyonun (durgunluk) pençesine düştü. İlk haber Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'dan geldi. Alman ekonomisi art arda iki kez negatif büyüme göstererek teknik resesyona girdi. Alman İstatistik Ofisi verilerine göre geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0.5 daralan ülkede ekonomi bu yıl ocak ve mart ayları arasında yüzde 0.3 daraldı. Uluslararası Para Fonu (IMF) da Almanya'nın bu yıl yüzde 0.1 küçülerek dünyanın gelişmiş ekonomilerinin en zayıfı olacağı tahmininde bulundu.Pantheon Macro Economics'in Euro Bölgesi Baş Ekonomisti Claus Vistesen, enerji fiyatlarındaki şokun tüketici harcamalarında ağırlık kazandığını söyledi. Capital Economics'in kıdemli Avrupa ekonomisti Franziska Palmas ise üç ve dördüncü çeyrekte daha fazla daralma beklediğini anlattı. DekaBank analisti Andreas Scheuerle ise "Enflasyonun ağırlığı altında Alman tüketici dizlerinin üzerine çöktü ve tüm ekonomiyi aşağı çekti" yorumu yaptı.Commerzbank'ın Baş Ekonomisti Jörg Krämer, "İmalat sektöründeki tüm önemli göstergeler aşağıyı gösteriyor" değerlendirmesini yaptı. Liberal Hür Demokratlar'ın Parlamento Grubu Ekonomi Sözcüsü Reinhard Houben de Almanya'nın yeniden Avrupa'nın hasta adamı haline gelmemesi gerektiğini kaydetti. GSYİH verilerinin "şaşırtıcı derecede olumsuz sinyaller" verdiğini söyleyen Maliye Bakanı Christian Lindner, ülkenin gelişmiş büyüme potansiyelini kaybettiğini de sözlerine ekledi.ALMANYA'NIN ilk çeyrekteki hayal kırıklığı yaratan performansının ana nedeni, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketicilerin satın alma gücünü frenlemesi. Bu nedenle önceki çeyreğe göre hane halkı tüketimi yüzde 1.2 düştü. Artan fiyatlar, hane halkının gıda, giyim ve mobilya gibi harcamalarını baskı altına aldı. Sanayi siparişleri de daha zayıf.BORÇ limiti krizini aşamayan ABD'de de durum benzer. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımlar, ekonomide etkisini gösteriyor. İşgücü piyasası yavaşladı. Bu durum piyasalarda ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendiriyorİTALYA'DA artan kiralar barınma merkezlerinde kalanların sayısını artırıyor. Enflasyonun 46 yılın en yüksek seviyesine çıktığı, kiralarda ise tüm zamanların rekorunun kırıldığı İngiltere'de de tablo giderek kötüleşiyor. Ülkede yaklaşık 11 milyon kişi faturalarını ödemekte zorlanırken, nüfusun yaklaşık yüzde 78'i ise giderlerinde kısıntıya gitmenin yolunu arıyor.