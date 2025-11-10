Avrupa’nın yollarını Türkler döşüyor

Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında stratejik koridor olma hedefine Türk şirketler de önemli katkılar sunuyor. Romanya'da 128.55 kilometrelik karayolu ve 6.6 kilometrelik metro inşaatı yapan Makyol'un ülkedeki yatırımlarının toplam portföy büyüklüğü ise 3 milyar euroya ulaştı.Şirketin portföyünde yer alan projeler arasında; Transilvanya Otoyolu (A3), Sibiu-Fagaraş Otoyolu'nun dört etabı (A13), Ploieşti-Buzau Otoyolu (A7) ve Bükreş Havalimanı Metro Bağlantısı bulunuyor. Bu projelerin tamamı, Romanya'nın batı sınırından başkente kadar uzanan ana ulaştırma ağının omurgasında yer alıyor. Romanya'daki projeleri ile ilgili bilgi veren Makyol İnşaat Romanya CEO'su Saffet Oğuz Çebi, Romanya'da Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar üstlendiği 231 projenin toplam değerinin 15.2 milyar doları aştığını belirterek, "Makyol Romanya olarak bizim faaliyetlerimizin toplam portföy büyüklüğü ise 3 milyar euro'yu aştı" dedi.