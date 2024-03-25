Avrupa’yı bağlayan köprü Slovenya

1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Slovenya, Türkiye tarafından 1992 tarihinde tanındı. İki ülke arasındaki ilişkiler, her alanda hissediliyor. Türkiye ile Slovenya arasında 3 Mart 2011 tarihinde imzalanan Stratejik Ortaklık Belgesi ilişkilere önemli bir boyut kazandırdı. 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin ihracatı 2 milyar 550 milyon dolar olurken ithalatı ise 510.5 milyon dolar. İkili ticaret hacmi ise 2.55 milyar dolar seviyesinde. Slovenya'da Türklerin sahip olduğu, başta gıda, tekstil, hazır giyim ve turizm alanlarında olmak üzere, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler faaliyet gösteriyor. Ancak aynı zamanda müteahhitlik seviyesinde de Türklerin aldığı büyük projeler var.2022 yılı itibarıyla Slovenya'da kayıtlı 117 Türk sermayeli veya ortaklığı olan şirket var. Orta ve Güney Avrupa ulaşım yolları üzerinde yer alan Slovenya'da, Türk yatırımcılar için lojistik sektörünün yanı sıra gelişmiş otomotiv yan sanayi ile ilaç ve Ar-Ge'de işbirliği imkânları mevcut. Kış turizmi ve kayak sektörü de işbirliği alanları içinde. Koper Limanı'nın yük kapasitesini ve Orta Avrupa'ya bağlantısını artıracak Koper-Divaça ikinci demiryolu projesi ile Karavanke Tüneli inşasında Türk müteahhitlik firmaları yer alıyor. Bu projeler, müteahhitlik alanında AB pazarı için referans teşkil etmesi bakımından da önem taşıyor. Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri motorlu taşıtlar, otomobiller, petrol yağları, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, motorlar. Başlıca ithal ürünleri ise deri ve kösel eşya, kauçuktan dış lastikler, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, kâğıt ve karton.SLOVENYA'DA önemli kamu altyapı projeleri olan Koper Limanı'nın yük kapasitesini ve Orta Avrupa'ya bağlantısını artıracak Koper- Divaçe ikinci demiryolu projesi ile Karavanke Tüneli inşasında Türk müteahhitlik firmaları var. Aynı zamanda Türk Hava Yolları da sefer sayısını artırmış durumda. Türk Hava Yolları (THY) İstanbul ile Lübliyana'yı haftada 12 seferle birbirine bağlıyor. Kültürel alanda da ilişkilerimiz ileri seviyede. Türk dizileri Slovenya'da da revaçta. Hemen her dalda karşılaşma veya kamp amacıyla Slovenya'ya gelen veya Slovenya'dan Türkiye'ye giden sporcu ve takımların sayısı hayli fazla.TURİZM HIZLI GELİŞİYORSLOVENYA tarafında ise Türkiye'ye olan ilgi gittikçe artıyor. Turizm alanında ilgi oldukça yüksek. Ağustos 2010 tarihi itibarıyla Sloven vatandaşların yapacakları turistik veya ticari amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti getirilmiş olması turizmin teşvik edilmesi açısından olumlu bir gelişme oldu. Aynı şekilde, turistik anlamda Türkiye'den de Slovenya'ya artan bir ilginin olduğu görülüyor.