Avustralya’dan bile hasta geliyor

1996 yılında İstanbul Levent'te açtığı hastaneyle yola çıkan Dünyagöz, bugün yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da büyümesini sürdürüyor. 28 yıllık yolculuklarının kendilerini önemli bir yere taşıdığını söyleyen Kapıcıoğlu Holding ve Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu, "Biz bu yatırımı yaparken, İstanbul'un buna ihtiyacı var diye düşündük ama Anadolu'dan ciddi bir hasta akını oldu. Yabancılar gelmeye başladı. Üç ayda kapasitemizin yüzde 130'una çıktık. Çok hızlı büyüdük, ardı ardına yeni hastaneler açtık" dedi. Ülke genelindeki büyük şehirlerde 25'e yakın şubeye ulaştıklarını söyleyen Kapıcıoğlu, "250 bin metrekare kapalı alana ulaştık. Ama hala büyüyoruz. Geleceğin hastanelerini yapıyoruz. Geçen yılı 4 milyar TL ciro ile kapattık, bu yıl da 8 milyar liraya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.Sektörde ulaştıkları konuma rağmen yatırıma ara vermediklerini söyleyen Kapıcıoğlu, Samsun, Bursa, Adana ve İstanbul Altunizade'de olmak üzere 4 ayrı noktada hastane yatırımı için sürecin devam ettiğini anlattı. Buralarda hastanelerinin bulunduğunu ama hasta potansiyeline karşın küçük kaldıkları için bu hastaneleri büyütmek istediklerini söyleyen Kapıcıoğlu, "Çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü bu hastanelerimiz sadece bulundukları şehirlere değil çevre illere de hizmet veriyor. O yüzden büyütmek istiyoruz. Dört hastane için arsalar dahil 120 milyon dolar civarında yatırım yapacağız" diye konuştu. 300'e yakın hocayla çalıştıklarını belirten Kapıcıoğlu, "Her hastanede tüm branşlardan hocalarımız var ve çok ileri bir teknoloji kullanıyoruz. Avrupa ve Amerika'da gözle ilgili çıkan yeni teknolojileri ilk önce bize gönderirler. Bizde bir aletin kullanılması onlar için prestij meselesidir" dedi.Yurtiçinde çok hızlı büyüyen, büyürken yurtdışını ihmal etmeyen Dünyagöz'ün 160'a yakın ülkeden yılda yaklaşık 129 bin yabancı hastası geliyor. Avrupa'da da birçok ülkede 20'ye yakın klinik merkezi açtıklarını söyleyen Kapıcıoğlu, şunları anlattı: "Oralarda sadece muayene yapıyoruz, ameliyat için hastaları Türkiye'ye getiriyoruz. Sağlık turizmi ülkemiz için çok önemli. Teknolojimiz çok ileride ayrıca fiyat olarak çok daha iyi olduğumuz için tercih ediliyoruz. Yurtdışından çok sayıda sağlık turizmi acentesiyle çalışıyoruz. Biz Avrupa Birliği'ne üye olsaydık ya da yabancı bir ortaklığımız olsaydı bugün Avrupa'da çok rahat hastane açardım. Bakü'de çok güzel bir hastane açtık. 25 milyon dolara yakın para harcadık. Şu anda yabancı hastaların payı yüzde 25, bunu yüzde 40'lara çıkarmak için çalışıyoruz." Bir aydır, 4 saate kadar olan mesafelerde bilet ücretini de içeren paket fiyatlar sunduklarını söyleyen Eray Kapıcıoğlu, "Uçak, havalimanı transferi, konaklama ve ameliyatı da içeren bir paket sunuyoruz. Avrupa'da 8 bin euro olan bir ameliyat, bizde 4 bin euro. Avrupalı hasta güvenilir hastane ve uygun fiyat arıyor. Biz de bunu sunuyoruz" diye konuştu.Yurtdışında odak noktalarının, Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya ve Amerika olduğunu hatta bazen Avusturalya'dan bile hasta geldiğini söyleyen Kapıcıoğlu, "20-24 saatlik yoldan dahi hasta geliyor" dedi. Doktorlarının ve ameliyathanenin 24 saat hazır olduğunu söyleyen Kapıcıoğlu, "Bu konforu hastalarımıza sunuyoruz. Doktorlarımız sadece bizimle çalışıyor. Hiçbirinin devletle bağlantısı ya da muayenehanesi yok. Prensip olarak dışarıdan doktorların bizim ameliyathanemizi kullanmasına da izin vermiyoruz" dedi.Bu işe girmeden önce ana işi olan inşaat işleriyle de hâlen uğraştığını söyleyen Kapıcıoğlu, "Bu işten aldığım keyfi oradan alamıyorum. Günde neredeyse 16-18 saatim burada geçiyor. 4 çocuğum ve 5 torunum var. Çocuklarım işe çok iyi ısındı hepsi benimle beraber. Hiçbir zaman paradan para kazanmadım. Allah nasip etmesin. Çünkü bu durum ticaret ve yatırımdan uzaklaştırır. 3 bine yakın çalışanım var. Bu benim için en büyük mutluluk. Doktor olmadan böyle başarılı bir sonuca ulaşmak benim için çok önemli" diye konuştu.Uşak'ta 200 dönüme yakın bir arazi satın aldıkları bilgisini paylaşan Kapıcıoğlu, buraya 13 milyon dolarlık yatırımla 12 MW kapasiteli güneş santrali kurduklarını anlattı. Kapıcıoğlu, "Kendi enerjimizi bu santralde üreteceğiz. Bu ayın sonu itibarıyla kendi hastanelerimizin elektriğini tamamen kendimiz üretir duruma geleceğiz. Hastane sayımız artarsa oraya yeni üniteler ekleyeceğiz" dedi.