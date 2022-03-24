Axa Sigorta Gelecek Fakültesi acenteleri geleceğe hazırlıyor

AXA Sigorta
, profesyonel sigorta acentelerinin geleceğe hazırlanması amacıyla 2019 yılında hayata geçirdiği "Gelecek Fakültesi" çatısı altında oluşturulan "Gelecek Sensin" ve "Yükselen Yıldızlar" eğitim programlarına 2021-2022 döneminde de devam ediyor. İkinci nesil sigortacılardan oluşan "Gelecek Sensin" ve sektörde uzmanlaşmış olan "Yükselen Yıldızlar" programlarında eğitim alacak katılımcılar büyük bir titizlikle seçiliyor. Boğaziçi Üniversitesi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliğinde hazırlanan ve itina ile yürütülen eğitim programlarında, katılımcı acentelerin bilgi birikimini zenginleştiren ve onları sektörün geleceğine hazırlayan kapsamlı başlıklar yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin uzman eğitmenleri ile işletme, finans, pazarlama, satış, müşteri deneyimi, iletişim gibi konularda acentelere akademik eğitimler verilirken; bir yandan da sigortacılık ürünlerinin üretimi, poliçelerin oluşturulması, hasar uygulamaları gibi konulara yönelik Axa Sigorta'nın başarılı ve deneyimli yöneticileriyle dersler yürütülüyor. 2019-2020 eğitim yılında ilk mezunlarını veren ve neredeyse bir yıl süren bu zengin içerikli programlardan 41 kişi başarıyla mezun oldu. 2020-2021 döneminde pandemi koşulları nedeniyle hayata geçirilemeyen eğitim programları, 2021-2022 eğitim döneminde online olarak gerçekleşiyor. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken "Axa Sigorta olarak faaliyet gösterdiğimiz 130 yıl boyunca yenilikçi ve öncü yaklaşımımızla sigortacılığın geçmişini şekillendirdik. Şimdi de sektörün geleceğine yön veriyor, 'geleceğe hazırız' diyoruz. İnsanlığın gelişimi adına insanlar için önemli koruma amacımız doğrultusunda, bu yolda bizimle ilerleyecek olan acentelerimizin gelişimini destekliyor, birlikte sektöre katkı sağlıyoruz. Çünkü onlara yapılan desteklerin hem Axa markasının
gücü hem de sigorta sektörünün geleceği için anlam taşıdığına inanıyoruz. İlk olarak 2019-2020 döneminde Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
'nin destekleriyle hayata geçirdiğimiz programa, 2021- 2022 döneminde de ikinci mezunlarımız olacak acentelerimizle devam ediyoruz. Sigorta 4x4
stratejisiyle geleceğe hazırlandığımız bu yolculukta, günün gerektirdiği becerilere sahip sigorta profesyonellerinin yetişmesine katkı sağlıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sektörün önde gelen sigorta şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz" dedi.