Axa Sigorta gençlere yönelik sağlık sigortasını tanıttı

AXA Sigorta
, gençlerin ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda şekillendirdiği gençlere özel yeni ürünü "Axa Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
" ile sigorta sektöründe bir ilke daha imza attı. "Gençler tarafından ilk kez 17-22 yaş arasında satın alınabilen ve 26 yaşına kadar kullanılabilen Axa Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, "ihtiyacın kadar yükle, boşa para ödeme" sistemi ile geleneksel sigorta ürünlerinden farklılaşıyor. Toplam değeri yalnızca 1.200 TL olan sigortanın geçerliliği 4 yılı kapsıyor. Sigortalıların sadece ihtiyaçları doğrultusunda belirledikleri kadar sigorta primi ödemesini öngören sistem gençlerin özel sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Axa Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yatarak tedavileri anlaşmalı kurumlarda herhangi bir limit olmaksızın yüzde 100 oranında karşılıyor. Poliçenin ilk yılında gençlere 4 yıllık yatarak tedavinin yanında 1 adet de ayakta tedavi hakkı veriliyor. Gençlerin hediye olarak poliçeye eklenen bu ayakta tedavi hakkını kullanması halinde, yeni ayaktan tedavi hakkı belli bir ödeme karşılığında yeniden yüklenebiliyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan
, ürünle ilgili şunları söyledi: "Hepimiz için sağlık bu hayatta sahip olduğumuz en değerli varlık. Ebeveynlerin ise bir kıymetlisi daha var, o da çocukları. Axa Sigorta olarak kâr amacı gütmeden gençlerin sağlığını ön planda tutarak hayata geçirdiğimiz Axa Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası bu açıdan çok anlamlı bir ürün."