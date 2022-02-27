Axa Sigorta üst yönetiminde bayrak değişimi

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'da 2017 yılından bu yana görevini başarıyla sürdüren Kurumsal Teknik ve Hasar Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Mert Ekitmen
, 1 Mart 2022 tarihi itibariyle Kurumsal Teknik alanındaki sorumluluklarını hâlihazırda Risk Yönetimi Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Barış Altın
'a devrediyor. Kurumsal Teknik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi unvanıyla CEO Yavuz Ölken
'e bağlı olarak çalışmalarına devam edecek olan Altın'dan boşalan Risk Yönetimi koltuğuna ise Hayat Emeklilik Operasyon ve Transformasyon Direktörü Selçuk Adıgüzel, Risk Yönetimi Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Bu değişikliklerle birlikte daha önce Kurumsal Teknik ve Hasar Başkanlığı altında Hasar Direktörü olarak görev yapmakta olan Eray Kangal, Hasar Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Hasar Direktörlüğü altında faaliyet gösteren Rücu Departmanı ise çalışmalarına Hukuk, Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Onur Koçkar'a bağlı olarak devam ediyor. Müşterilerinin her an yanında olarak onların beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp riskleri onlarla birlikte yönetmek amacıyla Acente, Banka ve Finansal Kurumlar ve Bölge Büyük İşletmeler Kanal Yönetiminin yanı sıra Broker ve Captive Kanal Yönetimi Departmanı da Satış ve Pazarlama iş ailesine katılarak Başkan ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan'a bağlandı.