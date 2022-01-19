Axa Sigorta’dan Ford Araç sahiplerine özel hizmet

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Sigorta ile otomotiv şirketi Ford'un hayata geçirdiği AXAGO Akıllı F Kasko, sürüş davranışlarına göre kişiye özel indirimli kasko hizmeti sunuyor. Ford sahiplerine özel geliştirilen AXAGO Akıllı F Kasko, bağlantılı araç teknolojilerinden yararlanırken, sürücülere sürüş tarzı ile ilgili veriler sonucunda kasko yenilemelerinde %20'ye varan ilave indirimler sağlıyor. Kurallara uyan, aracını güvenli kullandığını düşünen ancak bunlara dikkat etmeyen biriyle aynı kasko bedelini ödemek istemeyen Ford sahipleri, telefonlarına yükleyecekleri AXAGO Akıllı F Kasko uygulaması sayesinde sürüş verilerini takip edebilecek ve güvenli sürmeleri durumunda poliçe yenilemelerinde özel fiyatlardan yararlanabilecek. Aynı zamanda Kullanıma Dayalı Sigorta (UBI) çözümü olarak da konumlanan AXAGO Akıllı F Kasko, sürücülere araçlarını anlık olarak takip etme, araçları çekildiğinde nereye çekildiğini öğrenme gibi özellikler de sunuyor. Ford'un 'Geleceği bugünden yaşa' mottosu ile Axa Sigorta
'nın akıllı teknolojileri baz alan '4.4 Sigorta' stratejisini bir araya getiren bu yeni hizmet, Ford sahiplerine yenilikçi bir kasko deneyimi yaşatıyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan "Axa Sigorta olarak, merkezine insanları ve onlar için değerli olanı korumayı aldığımız iş yapış şeklimize yenilikçi ve öncü teknolojileri de ekleyerek sektöre öncülük ettik. Yaşamımızda önemli bir yer edinen akıllı teknolojiler, sigortacılık çözümlerimizin de olmazsa olmazlarından. AXAGO Akıllı F Kasko, güvenli sürüş gerçekleştiren sürücülerimize yenilemelerinde indirim sağlamasının yanı sıra; yol güvenliği konusunda da farkındalığı destekliyor. İnsanı merkezine alan bu teknolojiden faydalanarak insanlığın gelişmesi adına insanlar için önemli olanı koruma misyonumuza ve değer yaratma çabamıza ortak olan Ford ekibi
ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.