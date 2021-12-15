Axa Sigorta’dan geleceğin uzay teknolojilerini şekillendiren gençlere destek

2016 yılında Türkiye
'deki uzay teknolojilerinin gelişimini hızlandırmak ve insansız gezegen keşif aracı projelerine katkı sağlamak amacıyla kurulan İTÜ Rover Takımı
'nın iki yıldır Big Bang (Ana) sponsoru olan Axa Sigorta
, İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Rover Takımı'nı laboratuvarlarında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, İTÜ Rover takımı Axa Sigorta yöneticilerine geliştirdikleri yeni nesil "rover" aracını tanıttı. İTÜ Rover Takımı, her yıl NASA
ve Mars Society
tarafından düzenlenen yarışmalarda Türkiye'yi temsil ediyor. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken
ziyaretle ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı: "Ülkemizin değerlerinden gençlerimizin gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları desteklemenin, ülkemize bu alanda yeni gururlar yaşatılmasının önemli olduğuna inanıyoruz. İTÜ Rover Takımı'nın ana sponsoru olarak girişimciliğe, gençliğe ve uzay teknolojilerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz."