Axa Sigorta’dan yeni tamamlayıcı sağlık ürünü

AXA Sigorta, "Sağlığım Tamam" adıyla sunduğu ve özel sağlık hizmetlerine uygun fiyatlarla erişim sağlayan tamamlayıcı sağlık ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Axa Sigorta, "Sağlığım Tamam Tutumlu" isimli yeni tamamlayıcı sağlık ürünüyle müşterilerine, halihazırda uygun fiyata sahip Sağlığım Tamam ürününe %30'a varan fiyat avantajı ile daha düşük fiyatlı bir alternatif sunuyor. Her dönem ihtiyaçlara uygun geliştirdiği çözümleri ve müşteri dostu yaklaşımı ile Axa Sigorta, Sağlığım Tamam Tutumlu ile Sağlığım Tamam avantajlarını koruyarak, 5 ayakta tedavi hakkı sunarken, Sağlığım Tamam kapsamındaki anlaşmalı kurumlarda %30'a varan fiyat avantajı sağlıyor. Yeni Sağlığım Tamam Tutumlu ürünü, Sağlığım Tamam ürünündekine benzer şekilde, müşterilere özel asistans hizmetlerini kapsıyor. Aynı zamanda; check-up, diş bakım paketi, psikolojik danışmanlık, diyetisyen hizmetlerinden yılda bir kez ücretsiz faydalanma hakkı sunuluyor.Axa Sigorta, Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan "Axa Sigorta olarak 130 yıldır sigortacılık çözümlerimizle sektöre öncülük ediyoruz. Tamamlayıcı sağlık fiyat avantajı, devlet katkısı ve artan müşteri memnuniyeti sebebiyle her geçen gün daha da büyüyen bir alan. Bu alandaki ihtiyacı ve büyüme potansiyelini öngörerek yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren öncü şirketlerden biriyiz. Hizmet verdiğimiz 411 bin sigortalımızın bizlere duyduğu güvenle portföyümüzü genişletiyoruz. %30 indirimle hizmete sunduğumuz yeni ürünümüzle tamamlayıcı sağlık ürünlerimizden daha fazla kişinin faydalanmasını hedefliyoruz. İlerleyen süreçte de bu alana yönelik öncü çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.