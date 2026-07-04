Ayçiçeği yağı için kritik karar! Başvurular e-devlet’ten... Yağlık tohumda yeni tarife belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 11 Ocak-31 Mayıs 2027 döneminde 1 milyon 250 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu veya bunun karşılığı 500 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

1,25 MİLYON TONLUK TARİFE KONTENJANI

Karara göre, 11 Ocak 2027 ile 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 1 milyon 250 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatı için yüzde sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.

Alternatif olarak, bunun karşılığı olan 500 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında ise yüzde 20 gümrük vergisi uygulanacak.

YERLİ ÜRETİCİDEN ALIM YAPAN SANAYİCİYE ÖNCELİK

Tarife kontenjanı, 1 Temmuz-30 Kasım döneminde yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı gerçekleştiren ham veya rafine ayçiçeği yağı üreticisi sanayi kuruluşlarına öncelikli olarak tahsis edilecek.

Böylece yerli üretim desteklenirken, sanayicinin hammadde ihtiyacının karşılanması da amaçlanıyor.

İTHALAT LİSANSI VERİLECEK

Karar kapsamında yapılacak ithalatlar için Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ithal lisansı düzenlenecek.

Düzenlenecek lisanslar üçüncü kişilere devredilemeyecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Öte yandan Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, tarife kontenjanından yararlanmak isteyen firmalar başvurularını 1-15 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya Ticaret Bakanlığının internet sitesi aracılığıyla yapabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör