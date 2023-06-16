Aylık ve ikramiye ödemesi başladı

Çalışanların ve emeklilerin enflasyona karşı ezdirilmemesi için son 2 yılda önemli düzenlemeleri hayata geçiren hükümet, temmuz zammı için hazırlıklarını sürdürürken, bayram öncesi maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini bildirdi.Buna göre, SSK kapsamında gelir/ aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak. Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek. Bu kapsamda 14.4 milyon emeklinin hesabına toplam 25.7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi aktarılacak.Milyonlarca emekli, memur ve işçinin gözü kulağı temmuz zammına çevrildi. Beş aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13.13 zammı cebine koydu. 5 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonu ve refah payı ile birlikte emekliye zam yüzde 30'u aşacak. SSK ve Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın başında yüzde 15.40'lık 6 aylık enflasyona refah payı da eklenerek yüzde 30 zam verildi. Böylece yapılan yıllık zam yüzde 84.20'ye çıktı.En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması için hazırlıklar sürerken, emeklilere kademeli artış planlanıyor. 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre temmuz itibarıyla 20 bin 300 lira, bugün 16 bin lira aylık alan, yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da yüzde 35 artışla, 28 bin 350 lira alacak.CUMHURBAŞKANI Kararı ile 6772 Sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere bu ay toplam 4.5 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar lirayı aştı" dedi. Göktaş, programdan 3.5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850-1.250 lira arasında destek verdiklerini söyledi. Bugüne kadar Çocuk Desteği kapsamında 6.3 milyon çocuk için hanelere toplam 7.7 milyar lira ilave ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da toplam 5.1 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı da 75 milyon 826 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına aktardı.