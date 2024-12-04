Bakan Bak ve Göktaş’tan gençlere önemli mesajlar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin gençlerine ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen "Halkbank Gençİz Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Kasımpaşa'da doğduğunu ve Rizeli bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi.

Eğitim hayatı hakkında gençlere bilgi veren Bak, Kasımpaşa Orbay Ortaokulu'nu birincilikle bitirdiğini, sonrasında Kabataş Erkek Lisesi'ni kazandığını, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde de lisans eğitimini tamamladığını anlattı.

Eğitimi süresince sporla da ilgilendiğini, futbol oynadığını, 16 yaşındayken takım kaptanı olarak yöneticilik yaptığını dile getiren Bak, üniversitede okurken İstanbul'da futbol hakemliği de yaptığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kabataş Erkek Lisesi'nde iyi bir İngilizce eğitim aldığını, bunu üniversitede devam ettirdiğini, sonrasında yurt dışına gitmek istediğini, İngiltere'ye gitmeye karar verdiğini ve imkansızlıklar nedeniyle Londra'ya kara yoluyla gittiğini söyledi.

Eğitim masraflarını karşılamak için bir yandan Londra'da restoranda bulaşıkçılık yaptığını ve dönercide çalıştığını diğer yandan da okuluna gidip geldiğini anlatan Bak, yüksek lisans bursu için bir şantiyede inşaat mühendisi yardımcısı olarak çalıştığını da kaydetti.

Bakan Bak, bu şekilde paranın bir kısmını biriktirdiğini, kabul aldığı Nottingham Üniversitesi'ne okul ücretinin ilk taksitini ödediğini ve yüksek lisansa başladığını dile getirdi.