Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik üretiminde çifte rekor!

BİR REKOR DA YERLİ KAYNAKLARDAN GELDİ

Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklı üretimi, yüzde 58,2'lik oranla 20,14 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşirken bir rekor da yerli kaynaklardan geldi. Temmuzda yerli kaynaklara dayalı elektrik üretim değeri 24,75 milyar kilovatsaat ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerini oluşturdu. Yerli kaynakların üretimdeki payı da yüzde 71,5 olarak hesaplandı. Geçen ay güneşte ve rüzgarda günlük bazda da rekorlar kırıldı. 19 Temmuz günü güneş kaynaklı elektrik üretimi, 189 bin 680 megavat saat ile günlük bazda rekor seviyeye ulaştı. Temmuzda toplam 4,16 milyar kilovatsaat elektrik üretilen rüzgarda ise 30 Temmuz günü 265 bin 512 megavat saat ile günlük bazda rekora imza atıldı. 2026 yılının ilk 7 aylık elektrik üretim verileri incelendiğinde; hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 66,1 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi 25,6 milyar kilovatsaat ve güneş kaynaklı elektrik üretimi 24,6 milyar kilovatsaat ile 2000 yılından beri benzer dönemdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu. Ayrıca yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 73,9'luk oran ve 156 milyar kilovatsaat üretim değeriyle, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 61'lik oran ve 128,8 milyar kilovatsaat üretim değeri ile 2000 yılından beri benzer dönemlerde miktar ve oran bazında en yüksek değerler oldu.