Bakan Bayraktar açıkladı: Gabar’da günlük petrol üretimi 80 bin varile ulaştı

ŞIRNAK ÜRETİMDE ZİRVEDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2018-2024 yılları arasında ham petrol üretimi yapan iller arasında Şırnak büyük bir artışla öne çıktı. 2024 yılında Şırnak'ta 16 milyon 374 bin 971 varil ham petrol üretimi gerçekleştirilirken, bu rakam ilin Türkiye'nin en hızlı üretim artışı sağlayan bölgesi olmasını sağladı. Aynı dönemde Batman'da 7 milyon 476 bin, Diyarbakır'da 7 milyon 531 bin, Adıyaman'da 3 milyon 163 bin varil üretim yapıldı. Bakan Bayraktar, 2018-2024 yılları arasında petrol ve doğalgaz üretiminden elde edilen devlet hissesi toplamının 33 milyar 771 milyon 25 bin 863 TL olduğunu da açıkladı.