Bakan Bayraktar açıkladı: Gabar’da petrol üretiminde rekor!

REKOR TAZELEDİ

Gabar'daki petrol üretimi, yeni kuyuların açılmasıyla birlikte rekor tazeledi. Gabar'da gerçekleştirilen üretim, günlük 83 bin 300 varile ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Terörsüz Türkiye'nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar'da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda, inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak" dedi.