Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin elektrik altyapısına büyük yatırım! 2035 hedefi 28 milyar dolar

Bayraktar, artan elektrik talebi, kentleşme, büyüyen üretim kapasitesi ve enerji dönüşümünün ihtiyaçları doğrultusunda elektrik şebekesine büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, "Elektrik iletim şebekemiz 2005-2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdi. Son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğu 43 bin kilometreden yüzde 80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı dönemde Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) mülkiyetindeki iletim trafo merkezi sayısının 512'den 824'e, iletim trafosu sayısının ise 1096'dan 2 bin 215'e çıktığını ifade eden Bayraktar, toplam trafo gücünün de yüzde 226 artışla 236 bin 913 megavolt-amper seviyesine yükseldiğini bildirdi.