Bakan Bayraktar duyurdu: Güneşten elektrik üretiminde rekor!

Ayrıca geçen ay, güneşten elektrik üretimi 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Böylece, haziranda toplam elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü de güneşten karşılanmış oldu.

Hidroelektrik santralleri ise haziranda elektrik üretiminde aslan payını almayı sürdürdü. Haziranda gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 34,7'sine denk gelen 10,54 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan sağlandı.

Ayrıca geçen ay elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklar, 20,65 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklar ise 24,22 milyar kilovatsaat ile 2000'den bu yana aylık bazda en yüksek seviyelere çıktı.