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Giriş Tarihi: 18.7.2024 13:39 Son Güncelleme: 18.7.2024 13:39

Bakan Bayraktar Rosatom Genel Müdürü Lihaçev ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile Akkuyu Nükler Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmaların son durumunu ele aldı.

AA
Bakan Bayraktar Rosatom Genel Müdürü Lihaçev ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile İstanbul'da görüştüklerini bildirdi.

Görüşmede Lihaçev ile Akkuyu NGS'deki çalışmaların son durumunu ve ilk ünitenin devreye alınması için izlenen yol haritasını değerlendirdiklerini kaydeden Bayraktar, "En kısa sürede devreye almak için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Diğer üç reaktörün inşaatı da eş zamanlı olarak devam ediyor. Akkuyu NGS, tüm üniteleriyle devreye alındığında elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu tek başına karşılayacak." ifadelerini kullandı.

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Bakan Bayraktar Rosatom Genel Müdürü Lihaçev ile görüştü
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