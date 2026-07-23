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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Bayraktar Rusya Başbakan Yardımcısı ile görüştü: Akkuyu ve doğal gaz gündemde!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:42

Bakan Bayraktar Rusya Başbakan Yardımcısı ile görüştü: Akkuyu ve doğal gaz gündemde!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştüğünü bildirdi. Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin "Önümüzdeki dönemde de odağımız, enerji diyaloğumuzu değişen küresel dinamiklere yanıt veren, karşılıklı değer üreten yeni çalışma alanlarıyla genişletmek olacak" açıklamasında bulundu.

AA
Bakan Bayraktar Rusya Başbakan Yardımcısı ile görüştü: Akkuyu ve doğal gaz gündemde!
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Türkiye-Rusya enerji gündemini kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Doğal gaz alanındaki işbirliğimiz ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nde gelinen aşamayı ele aldık, mevcut çalışmaların ilerletilmesine ve ortak gündemimize yeni işbirliği alanları kazandırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönemde de odağımız, enerji diyaloğumuzu değişen küresel dinamiklere yanıt veren, karşılıklı değer üreten yeni çalışma alanlarıyla genişletmek olacak."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALPARSLAN BAYRAKTAR #AKKUYU #RUSYA #ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

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Bakan Bayraktar Rusya Başbakan Yardımcısı ile görüştü: Akkuyu ve doğal gaz gündemde!
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