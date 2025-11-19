Bakan Bayraktar: YEKA GES-2025’te 8 projeye 77 başvuru yapıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş ve rüzgar kurulu gücünde 38 bin megavatın aşıldığını ve 2035'te 120 bin megavata ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimize emin adımlarla ilerlemek için bu yılın başında yeni YEKA modelini hayata geçirdik. Güneş ve rüzgarda ilk yarışmaları bu yılın başında yaptık. Yıl bitmeden YEKA 2025 yarışmalarını da gerçekleştireceğiz. Aralarında uluslararası yatırımcıların da olduğu rekabet düzeyi yüksek yarışmalar olmasını bekliyoruz. Yarışmalara girecek şirketlere şimdiden başarılar diliyorum."

YEKA GES-2025 kapsamında yapılacak yarışmalar, bağlantı kapasiteleri ve alınan başvuru sayıları şöyle: