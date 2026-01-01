Bakan Bayraktar’dan Akkuyu’ya kritik ziyaret: 2026 nükleer yılı olacak

İLK BAĞLANTI GABAR İLE GERÇEKLEŞTİ

Petrol üretim üssüne dönüştürülen Şırnak Gabar ile ilk bağlantısını gerçekleştiren Bakan Bayraktar, Gabar'ın Terörsüz Türkiye'nin çok önemli bir örneği olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye ile, terörsüz bölge ile birlikte Gabar gibi nice önemli projeleri, milli projeleri hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) Radyoaktif Hammadde Aramaları Projesi kapsamında Nevşehir'e bağlanarak, şunları kaydetti:

"MTA, en köklü kurumlarımızdan bir tanesi. Çok büyük bir tecrübeye sahip ve Türk madenciliğinin en önemli kurumlarından bir tanesi. Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri, bu sene çok konuşuldu. Aslında yıllardır orada MTA çalışmalara başlamıştı. Devamında Eti Maden bu çalışmaları belli bir noktaya kadar götürüyor."

Bayraktar, maden sektöründe yapılan çalışmalarla Türkiye'nin dışa bağımlığının bitirilmesinin hedeflendiğini ve madende net ihracatçı bir ülke haline gelmek istediklerini ifade ederek, madenlerin sanayinin ana itici unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Eti Maden'in Eskişehir Kırka'daki Lityum Pilot Tesisi'ne bağlanan Bayraktar, "Eti Maden, 2026'ya adını çok güzel bir şekilde yazdıracak. 2026 sizin yılınız olacak diye düşünüyorum. Çünkü Eti Maden, ülkemizde oyun değiştirici etki gücü ve kapasitesi olan, potansiyeli olan şirketlerimizden bir tanesi. Buna uygun işleri Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki ve yurt dışındaki teşkilatınızla gerçekleştireceksiniz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.