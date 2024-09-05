Bakan Bayraktar’dan ’cari açık’ mesajı: Enerjide dışa bağımlılığı düşürerek...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 yılı dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da külliyede düzenlenen programa katıldı. Bayraktar, programın açıklanmasının ardından ise basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI DÜŞÜREREK BU CARİ AÇIKTAKİ NEGATİF ETKİYİ AZALTMAYA GAYRET EDİYORUZ"

OVP çerçevesinde cari açık hedefinde enerji ve maden ithalatının ciddi boyutlarda olduğuna dikkati çeken Bakan Bayraktar, "Enerji tarafında arz güvenliği, dışa bağımlılığı düşürme ve iklim değişikliği ile ilgili Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri kapsamında şekillendirdiğimiz politikaları OVP döneminde de kararlılıkla uygulama hedefimiz var. Elbette ki OVP cari açık hedefinde özellikle enerji ve maden ithalatı maalesef ciddi boyutta yer kaplıyor. Biz enerji arz güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda da dışa bağımlılığı düşürerek bu cari açıktaki negatif etkiyi azaltmaya gayret ediyoruz" diye konuştu

Yerli ve yenilenebilir kaynakların azami şekilde kullanıldığını belirten Bakan Bayraktar, "Yeni dönemde yerli ve yenilenebilir kaynakların en azami şekilde ekonomiye kazandırıldığı aynı zamanda madenlerimizin katma değerli şekilde, çevreyle uyumlu, iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendirerek yine ekonomimize kazandırılması öncelikli konularımız arasında. Özellikle sanayicilerimiz için yeşil dönüşüm kapsamındaki birlikte çözüm arayışımız, Avrupa'ya ihracat anlamındaki sınırda karbon düzenlemesi hazırlıklarımız da bu anlamda enerji politikalarımızı şekillendiriyor" ifadelerini kullandı.

Bayraktar şöyle devam etti:

Bizim yenilenebilir enerjide bugüne kadar geçmiş 15 yılda yıllık yaklaşık 1500-1600 megavat olan kurulu gücümüz bu yıl itibarıyla önümüzdeki on yılda yıllık yaklaşık 5 bin megavata çıkacak. Geçmiş 15 yıldaki performansımızı neredeyse iki buçuk kat arttırarak bundan sonraki süreçte özellikle rüzgar ve güneş kaynaklarımızı devreye almayı hedefliyoruz. Bu OVP'de de ortaya konan önemli hedeflerden bir tanesi. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz ithalatı burada bizim dışımızdaki birçok jeopolitik gelişme de buradaki ithalat rakamlarımıza etki ediyor. Burada da hedefimiz özellikle bu yıl içerisinde, önümüzdeki yıl 2025'te petrol üretimimizi yerli ve yabancı varlıklarımızdan ham petrol üretimimizi yüzde 50 arttırarak 200 bin varile ulaşmak. Özellikle doğal gazdaki üretimimizi yüzde 50 artışla 10 milyon metreküp güne, 2026 yılında yüzde iki yüzlük artışla 20 milyon metreküp güne ulaştırmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu hedefler kapsamında yerli ve yenilebilir kaynakları maksimum düzeyde devreye almayı planlıyoruz."

"HARCAMALARDA ETKİNLİK OVP'NİN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİR TANESİ"

Ülke ekonomisine daha fazla katkı yapmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Bayraktar, "Reform konusunda yenilebilir enerji, yerli kaynakların madenlerimizin devreye alınmasıyla alakalı çok yakın bir zamanda meclisimizin gündemine getirmeyi düşündüğümüz izin süreçlerini kısaltan, ortalama 4 yılı bulan, birçok kurumu ilgilendiren izin süreçlerini kısaltmak suretiyle yatırımcıların bu alandaki önünü de açmayı hedefliyoruz. Harcamalarda etkinlik OVP'nin önemli unsurlarından bir tanesi. Aynı zamanda desteklerdeki etkinlik de bunlar için önemli. Doğal gaz ve elektrikte desteklerimizi de gelir grubuna göre daha etkin bir şekilde yeni dönemde planlamayı hedefliyoruz ve kitlerimiz TPA, BOTAŞ, Etimaden ve EÜAŞ yeni dönemde farklı bir şekilde yapılandırılarak ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı yapmasını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.