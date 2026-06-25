Bakan Bolat açıkladı: Latin Amerika ile ticaret hacmi 18 kat arttı! 688 şirketten 3,4 milyar dolarlık yatırım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri ile Bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, Venezuela'da yaşanan depremden dolayı Türk milleti ve hükümeti adına taziye dileklerinde bulunarak, Türkiye'nin, arama-kurtarma ve diğer faaliyetlerde ülkenin yanında yer alacağını söyledi.

Türkiye ile Latin Amerika arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak vizyon temelinde geliştiğini anımsatan Bolat, 1998'de başlatılan ve 2006'da güncellenen "Latin Amerika ve Karayipler Açılım Politikası"nın meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Bölgedeki diplomatik temsil sayısının, son yıllarda önemli artış kaydettiğine işaret eden Bolat, "2002'de 6 olan diplomatik temsilcilik sayımızı, bugün 20'ye yükselttik. Bölgedeki çoğu ülkede, ticaret müşavirliklerimiz bulunuyor. Aynı şekilde Latin Amerika ülkelerinin, Türkiye'de 18 büyükelçiliğinin bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Bolat, Türkiye ile Latin Amerika'daki ülkeler arasında, 20 yılda önemli ticari ve siyasi anlaşmalar imzalandığını hatırlatarak, bu süre zarfında Türkiye'den bölgeye direkt uçuşların da başladığını aktardı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bölgede gerçekleştirdiği yardımlara ilişkin bilgi veren Bolat, Türk kurumlarının deprem ve kasırga gibi doğal afetlerde bölgeye hızlıca yardım ulaştırdığını anlattı.