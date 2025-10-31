Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-Irak ticaret hacmi 30 milyar dolara ulaşacak

IRAK, EN FAZLA PROJE ÜSTLENİLEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, bu yılın 9 ayında Irak'a olan ihracatın 8,7 milyar dolar olduğunu, ayrıca bu dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek "İki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 20 milyar dolar, orta vadede 30 milyar dolar seviyesine çıktığına şahit olacağız." ifadesini kullandı.

Türk müteahhitlik sektörünün küresel gücüne dikkati çeken Bolat, Türk firmalarının Irak'ta bugüne kadar 36,6 milyar dolar değerinde 1145 proje üstlendiğini aktardı. Bu projelerin, firmaların dünya genelinde üstlendiği toplam iş hacminin yaklaşık yüzde 6,7'sine tekabül ettiğini bildiren Bolat, Irak'ın, Türk müteahhitlik sektörünün dünyada en fazla proje üstlendiği üçüncü ülke olduğuna işaret etti.

Bolat, müteahhitlik sektörünün yanı sıra mühendislik, mimarlık ve müşavirlik hizmetlerinde bugüne kadar Irak'ta yaklaşık 400 milyon dolar tutarında 200'e yakın proje üstlendiğini belirterek "Türk müteahhitlik sektörü, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, Irak'ın yeniden imarı için her türlü desteği sağlamaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.