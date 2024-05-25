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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Bolat Makedonya-Türkiye Ticaret Odası temsilcileri ile görüştü
Giriş Tarihi: 25.5.2024 13:28

Bakan Bolat Makedonya-Türkiye Ticaret Odası temsilcileri ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat,Türkiye ile Makedonya arasında iki ülkenin tarihi bağlarına dayanan güçlü ilişkilerinin, ticaret ve yatırım alanında da önemli adımlar atmalarını kolaylaştırdığını vurgulayarak, "2023 yılında 875 milyon dolar olan ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimiz doğrultusunda, Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamını genişletmeyi ve hizmet ticaretine odaklanmayı yol haritası olarak belirledik." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Bolat Makedonya-Türkiye Ticaret Odası temsilcileri ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Makedonya-Türkiye Ticaret Odası temsilcilerini kabulüne ilişkin bilgi verdi.

"YOL HARİTASINI BELİRLEDİK"

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirme fırsatı bulmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Bolat, iki ülkenin tarihi bağlarına dayanan güçlü ilişkilerinin, ticaret ve yatırım alanında da önemli adımlar atmalarını kolaylaştırdığını bildirdi.

Bolat, şunları kaydetti:

"2023 yılında 875 milyon dolar olan ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimiz doğrultusunda, Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamını genişletmeyi ve hizmet ticaretine odaklanmayı yol haritası olarak belirledik. Ayrıca Türk müteahhitlerinin Kuzey Makedonya'da üstlendikleri projeler, altyapı yatırımlarını ve şehirlerin yeniden inşasını kapsıyor. Bu vesileyle Kuzey Makedonya'daki müteahhitlik ve diğer Türk yatırımlarını sürdürülebilir bir şekilde artırarak, iki ülkenin de ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam etmesini umuyoruz."

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Bakan Bolat Makedonya-Türkiye Ticaret Odası temsilcileri ile görüştü
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