Bakan Bolat: Türkiye’nin ihracatta büyüme trendi devam ediyor

"İHRACATÇILARIMIZA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ"

Bakan Bolat, "Artık bundan sonrası bu yapılan miktarların kalite marka boyutlarını arttırarak ihracat gelirimizi çarpan etkisiyle arttırabilmek. Yani kilogram birim değeri 3 dolar olsaydı ben size bugün 256 milyar dolar değil 520 milyar dolar ihracatın müjdesini veriyor olacaktım. Bu 240 ülkeden 70'ine tarihin en yüksek ihracat rakamlarını yaptık. Ve 49 ülkeye 1 milyar dolardan fazla her birinin ihracatını yapabildik. Yine 1 milyar dolardan fazla her birini ihracat yapabildik. Yine 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün grubu sayısı da 54'e ulaştı ve 39 fasılda da tarihin en yüksek ihracatını yaptık. Biz burada ihracatçılarımıza her türlü desteği veriyoruz. Bu noktada ismimiz Ticaret Bakanlığı ve gerek dış ticaret, gerek iç ticaretlerimiz, gerek gümrük faaliyetlerimizle gerekse iç ticaretimizde fiyat istikrarı ve düzenlemelere denetimler gibi yoğun faaliyetler içinde Türkiye'nin 200 küsür ülkeyle ekonomik ilişkilerini yürütüyoruz. Bu yıl 50 milyar ihracat kredi desteği ve ihracat sigorta desteği vereceğiz. 24 kredi 26 milyar doları sigorta desteği olarak çalışmalar devam edecek" şeklinde konuştu.