Bakan Bolat: Türkiye’nin ihracatta büyüme trendi devam ediyor

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Turquality Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği (TKDF) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (İTÜ SEM) işbirliği ile düzenlenen 'Turquality ve Marka' isimli dersin açılışına katıldı. İTÜ Maslak Kampüsü'nde düzenlenen açılış dersine İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu, Progroup Genel Müdürü Salim Çam, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"TÜRKİYE'NİN MAL İHRACATINI 255.8 MİLYAR DOLARA ÇIKARTTIK"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ülkemizin kuruluşunun 100. yılını geçen sene idrak ettik. Turquality'nin de 20. yılı. 2004'tü isim babası olarak başlattığımız çalışmanın esas amacı Türkiye'ye katma değerli, bilgi ekonomisini teknolojik payının, inovasyonun, yeniliklerin ve markalaşmanın değer katacağı bir ihracat atağı sağlamak için ortaya çıkarılmış bir projeydi. Güçlü markalar ihracat kapasitesini ve değerini arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Biz Ticaret Bakanlığı olarak kıymetli ihracatçı ailesiyle sayıları 140 bine ulaştı. Değerli Bakanım yola çıktığında 2002 sonunda 34 bin ihracatçı ile bu işi başarmak için yola çıktı ve muazzam ataklar ve artışlar sağladı. 2023 itibarıyla biz de Türkiye'nin mal ihracatını 255.8 milyar dolara çıkardık. Burada yüzde 0.64'lük bir artış vardı 2023'te ama dünya ihracat ve ithalatının yüzde 5 geriye düştüğünü gördüğümüzde önemli pazarlarımız ABD ve Avrupa Birliği'nin durgunluk içinde olduğunu düşündüğümüzde bu başarı aslında küçümsenecek bir başarı değil. Ve biz bu rekoru sayısı 140 bine ulaşan mal ihracatçılarımızla gerçekleştirdik. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz" sözlerini kullandı.