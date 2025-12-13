Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 09:07 Son Güncelleme: 13.12.2025 09:10

Bakan Bolat'tan ABD'de 100 milyar dolarlık görüşme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Lutnick ve çeşitli iş çevreleriyle bir araya geldi. Bolat, "Her iki ülke liderleri tarafından belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılığımız tamdır. Bu kapsamda, ortak çalışmalarımızı hızlandıracağız" dedi.

AA Ekonomi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin başkenti Washginton'da çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile çeşitli iş insanlarıyla bir araya geldi.

ABD İLE 100 MİLYAR DOLARLIK GÖRÜŞME

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Bolat, karşılıklı fayda temelinde, stratejik ortaklığı çok daha güçlü bir zemine taşıyacaklarına inandıklarını belirterek, "Her iki ülke liderleri tarafından belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılığımız tamdır. Bu kapsamda, ortak çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

İŞ ÇEVRELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Bolat, Washington'daki temasları kapsamında aynı zamanda ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve iş çevreleriyle görüştü. Bolat, oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Görüşmede, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir devam eden istikrarlı büyümesini ve potansiyelini iş çevrelerine anlattıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Amerikan şirketlerinin, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi konusundaki desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. Ortak çabalarımız, hem ABD'deki hem de Türkiye'deki şirketler için daha fazla yatırım, daha fazla ticaret ve daha fazla istihdam anlamına gelecektir."

