Bakan Bolat’tan ABD’de 100 milyar dolarlık görüşme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin başkenti Washginton'da çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile çeşitli iş insanlarıyla bir araya geldi.
ABD İLE 100 MİLYAR DOLARLIK GÖRÜŞME
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Bolat, karşılıklı fayda temelinde, stratejik ortaklığı çok daha güçlü bir zemine taşıyacaklarına inandıklarını belirterek, "Her iki ülke liderleri tarafından belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılığımız tamdır. Bu kapsamda, ortak çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.
Bugün, ABD Ticaret Bakanı Sayın Howard Lutnick ile bir araya gelerek, Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele aldık.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) December 12, 2025
Her iki ülke liderleri tarafından belirlenen 100 milyar ABD Doları ticaret hacmi hedefine ulaşma… pic.twitter.com/KI6oEaIU7C
İŞ ÇEVRELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Bolat, Washington'daki temasları kapsamında aynı zamanda ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve iş çevreleriyle görüştü. Bolat, oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.
"Amerikan şirketlerinin, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi konusundaki desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. Ortak çabalarımız, hem ABD'deki hem de Türkiye'deki şirketler için daha fazla yatırım, daha fazla ticaret ve daha fazla istihdam anlamına gelecektir."