Bakan Dönmez açıkladı! Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Filomuza dördüncü bir kardeş geldi. Abdülhamit Han derin sondaj gemisi. Onu da Akdeniz'de ilk görev yerine uğurlayacağız. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Mersin Taşucu'ndan ilk görev yerine uğurlamış olacağız. Görev alanı ise kendi deniz yetki alanlarımız içerisinde olacak. Yeri de inşallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, canlı yayında gündeme dair şu açıklamaları yaptı:

Filomuza dördüncü bir kardeş geldi. Abdülhamid Han derin Sondaj gemisi. Onu da Akdeniz'de ilk görev yerine uğurlayacağız. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Mersin Taşucu'ndan ilk görev yerine uğurlamış olacağız. Görev alanı ise kendi deniz yetki alanlarımız içerisinde olacak. Yeri de inşallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 9 Ağustos'ta uğurlayacağız.

Bu Gemi 7. nesil. Hiç kullanılmamış bir gemi, ilk defa biz kullanacağız. Yabancı uzmanlardan destek alıyorduk. Şu anda gemilerimizde çalışanların 3'te 2'si neredeyse yerli. Bu gemiler tek başına bir şey ifade etmiyor. Aslında çoğu kere yerinde sabit durmak üzere tasarlanıyor. Zaman zaman yabancı firmalardan destek aldığımız da söz konusu. Ancak pek çok ülkeye ve şirkete göre yerli kaynak ve yerli tedarikçi kullanma oranımız da çok yüksek.

İthal ettiğimiz gaz fiyatları ile mukayese ettiğimizde Karadeniz gazının o fiyatlara göre daha ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Hem bizim vatandaşlarımızın aile bütçelerine yansıyacak demektir hem de milli bütçemize yansıyacak. Hem vatandaşımız kazanacak hem de devletimiz kazanmış olacak.

KARADENİZ GAZI

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Karadeniz'deki gazı ulusal sisteme basmaya başlayacağız. 4 yıl sonra hanelerin hepsine doğalgazı ulaştıracağız. Önceliğimiz Karadeniz gazı.

İSRAİL GAZI

İsrail komşu birçok ülkeyle sorunlu. Mısır'la son dönemde iyi ilişkiler geliştirdiler. İsrail kendi çıkardığı gazı Mısır üzerinde pazarlara gönderebiliyor ama büyük bir oran değil. Doğu Akdeniz'de bu keşiflerin yapılması herkes için bir umut oldu. En kısa, en ekonomik rota aslında Türkiye görünüyor. Türkiye'yi oyun dışında bırakma gayreti neticesinde İsrail ve Mısır gazını Avrupa'ya uzanacak bir projelendirme yaptılar. O gazın Türkiye'ye gelmesi için gereken mesafe 500 km. Diğer taraf için en az 2-3 katı.

NÜKLEER ENERJİ

Türkiye'nin hayrına katkı sağlayacak tüm mega projelere karşı bir duruşta bulunuyorlar. Bazı projeleri elbette eleştirebilirsiniz ama gerçekçi olması lazım. Bugünün dünyasından bütün enerjiyi yenilenebilirden karşılayamayacağınız gibi, karbon emisyonunu da azaltmanız lazım. Başka bir yöntem yok. Bizim kaynaktan bağımsız düzenli elektrik üreten kaynaklara ihtiyacınız var. Doğlagaz, kömür santralleri 70 yıldır da ülkelerin tercih ettiği nükleer enerji var. Bizim düzenli istikrarlı enerji kaynaklarına ihtiyacımız var bunun devamını da getirmemiz gerekiyor. Bu teknolojilere sahip çok fazla ülkede yok dünyada.

Burada yatırımcı şirket Rusya'nın atom santrallerini kuran kurumu. Dünyada en çok reaktör sahibi bir kurum. Buraya kurulacak santraller son derece güvenli santraller depreme, tsunamiye karşı güvenlik hesapları yapılan yapılar hatta uçak kazası riskini bile göze aldığımız güvenlik çalışmalarımız var. Tüm güvenlik standartlarına uyulması gerekiyor. Ayrıca bu tür santrallerin yapı denetim gözetmenleri var. Ayrıca proje tamamlandığında yerli firmalara 5-6 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Nadir bulunan elementler var yeryüzünde, bunlar yaklaşık 17 adet. Enson Eskişehir'de rezerv tespit ettik. Bu elementler havacılık ve uzay sektöründe, IT sektöründe, elektrikli otomobil sektöründe kullanılan ürünler. Alternatifi olmayan, dünyada da az bulunan ürün bunlar. 680 milyon tonluk bir rezerv. Amacımız 10 bin tonluk kısmını üretilebilir kılmak. Çin'den sonra en yüksek oran. Burada paranızla da alamayacağınız maddelerden bahsediyoruz. O yüzden çok önemli bir keşiftir bu.

PETROL KUYULARI

Zamanında ekonomik olmayan rezervler bulunmuş ve üstü kapatılanlar var. Bir de bir şekilde sahaya girmiş, sondajını yapmış, Diyarbakır ve Çukurova'da bulduğumuz gibi daha derine girmiş ama daha sığdakileri es geçmişler var. 450-500 metrelerdekileri görememişler...

Türkiye bir deprem ülkesi, oldukça kırılgan faylar var. Bu nedenle kaçan petrol veya birikimin zor olabileceği öngören jeoloji mühendislerinin fikirleri var ama bu tüm coğrafyamız için geçerli değil, arayıp bakmak, araştırmak lazım. Bıkmadan usanmadan bu arama çalışmalarına devam etmemiz gerekiyor. Günlük üretimlerimiz 40 bin varillerden 60 bin varillere çıktı, özel sektörle beraber 75 bin varilleri buluyor.