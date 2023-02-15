Bakan Dönmez arama kurtarma faaliyetlerine katılan madencilerle buluştu

Ziyarette ilçede koordinatör vali olarak görev yapan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, madencilerle ilgili olarak, "Bu kahramanların çok emeği var. Aynı Kampüs içinde olduğumuz için ekmeğimizi de paylaştık suyumuzu da paylaştık" diye konuştu.

Bakan Dönmez de, "Hakkınızı ödeyemeyiz Burada, Antakya'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Osmaniye'de ve diğer illerde madenci kardeşlerimiz umut oldular. Ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı.