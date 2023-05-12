Bakan duyurdu! "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 449 milyon lira Evde Bakım Yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Yanık, yazılı açıklamasında, 2006'da başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini anımsattı.

Bakan Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımının 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 449 milyon lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 569 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz Engelliler Haftası'nda bir kez daha dile getirelim ki bizler bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız önce kalplerdeki engelleri kaldırarak tüm vatandaşlarımızın birlikte uyum içerisinde karşılıklı saygı ve sevgi ortamında yaşayabildiği bir Türkiye'nin inşasıdır. Bu çerçevede engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağız."