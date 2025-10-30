Bakan Ersoy açıkladı: Türkiye 2024’te 62 milyon ziyaretçi ağırladı, 61 milyar dolar gelir elde etti

"YILIN GERİDE KALAN AYLARINA AİT VERİLER, BU YILKİ TURİZM HEDEFLERİNE ULAŞACAĞINI GÖSTERMEKTEDİR"

Ersoy, dünya üzerinde hem çok sayıda uygarlık ve tarihi hadiselere ev sahipliği yapmış hem de doğal ve beşeri faktörler sayesinde mevcut tüm turizm çeşitlerinin rahatlıkla uygulanabildiği ülke sayısının oldukça az olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin deniz turizminde de gözde destinasyonlardan olduğunu aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Türkiye, termal turizm, kış sporları ve doğa turizmi, dalış ve ekoturizm, kongre, fuar ve düğün turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi, golf turizmi ve inanç turizmi gibi alternatif turizm türleri açısından da eşsiz imkanlara sahiptir. Ülkemizin bu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri, 2024 yılında 62,3 milyon ziyaretçi sayısı ve 61,1 milyar dolar turizm geliri ile her sene kendi rekorunu kırarak hak ettiği karşılığı bulmuştur. Bu yılın geride kalan aylarına ait veriler de ülkemizin bu yılki turizm hedeflerine ulaşacağını göstermektedir. Bu başarı elbette sadece mevcut kültür ve turizm potansiyeli ile açıklanamaz. Bu başarıda, ülkemizin son yıllarda ve özellikle pandeminin ardından tanıtım stratejileri ile güvenli ve sürdürülebilir turizm konularında sarf ettiği yoğun çabanın haklı bir getirisi olmuştur."

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasına, turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin stratejiler geliştirerek, tüm dünyada başarılı tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü anlattı.

Güvenli Turizm Sertifikası, Sürdürülebilir Turizm Belgesi, gece müzeciliği uygulaması ve tüm yıla yayılan kazı ve restorasyon çalışmalarının olduğu "Geleceğe Miras" projesine de değinen Ersoy, "Bakanlık olarak elbette bu başarıları hiçbir zaman yeterli görmüyor, ülkemizin turizmden elde ettiği payı artırmak amacıyla hedeflerimizi her sene biraz daha yükseltiyoruz." dedi.