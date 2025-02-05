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Giriş Tarihi: 5.2.2025 11:06 Son Güncelleme: 5.2.2025 11:07

Bakan Göktaş açıkladı: Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını yatırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

DHA
Bakan Göktaş açıkladı: Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını yatırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına yönelik toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

TOPLAM 6,8 MİLYAR LİRA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti. Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda şubat ayı için 3,8 milyar lira yaşlı aylığı, 3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Bakan Göktaş açıkladı: Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını yatırıyoruz
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