Bakan Göktaş: Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde aile dostu ekosistemi güçlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, açıklamalarda bulundu.

Zirvenin önemine işaret eden Göktaş, "Bu zirve bir yandan yoksullukla mücadele, sosyal kalkınma ve özellikle de demografik değişim kapsamında ülkeleri dirençli kılma adına da birçok konuda önemli bir sonuç bildirgesini ele alıyor." dedi.

Zirveye, Türkiye'yi temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte katıldıklarını belirten Göktaş, bugün ülke beyanı gerçekleştireceklerini söyledi.

Mevkidaşları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle 11 görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Göktaş, Şili, Suudi Arabistan, Singapur ve Sierra Leone olmak üzere 4 ülke ile mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

Singapur'un, Koruyucu Aile Bakanlar Bildirisi'ne destek sunan 16. ülke olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Zirve, bizler için aile odaklı çalışmalarımızı ön plana çıkarabildiğimiz ve aile dostu ekosistemi güçlendirdiğimiz bir platform oldu. Ayrıca ülkelerle yürüttüğümüz çalışmalarla özellikle ikili işbirliğimizi geliştirmek ve genişletmek adına birçok faydalı görüşmeler de gerçekleştirdik. Birçok bakanla da görüşme ve temaslarda bulunma imkanı bulduk. Aile odaklı çalışmalarımız ama aynı zamanda kadına yönelik şiddet, kadını güçlendirme, çocuk ve engelli odaklı, sürdürülebilir kalkınma adına özellikle kimseyi geride bırakmama adına yürüttüğümüz tüm çalışmaları burada ön plana çıkarma imkanı bulduk."

Göktaş, zirvede ayrıca "Sosyal Kalkınma ve Entegrasyonun Temel Taşı Olarak Aile: Sürdürülebilir Gelecek İçin Stratejik Bir Yaklaşım" başlıklı bir yan etkinliğe de ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Zirvede ülke tecrübelerinin aktarılabildiği ve çözüm odaklı bir anlayışla sonuç bildirgesinin de beklendiğini ifade eden Bakan Göktaş, "Önümüzdeki dönemde de bu kapsamda çalışmaları ülkemizde gayretle yürütmeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

2. DÜNYA SOSYAL KALKINMA ZİRVESİ

Katar'da düzenlenen 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi devlet ve hükümet başkanları, BM temsilcileri, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Zirve, yoksulluğun ortadan kaldırılması, sosyal içerme ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin uygulanması konusunda küresel eylemleri tartışmayı amaçlıyor.

Zirveye Türkiye'den, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katılım sağlıyor.

Bakan Göktaş, zirve kapsamında bugün, Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Genel Kuruluna hitap edecek ve ikili görüşmeler ile yuvarlak masa toplantılarına katılacak.