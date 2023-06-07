Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde '28'nci Dönem Kadın Milletvekilleri Tanışma ve İstişare Toplantısı' düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve milletvekilleri katıldı. Bakan Göktaş, 28'nci dönemde Meclis'te AK Parti sıralarında yer alacak kadın milletvekilleri ile bir arada olmaktan memnun olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Yeni dönemin başta sizlere, milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini, Gazi Meclis çatısı altında göstereceğiniz gayreti kolaylaştırmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'a hamdolsun 14 ve 18 Mayıs'ta hem AK Parti ve Cumhur İttifakı, hem de Sayın Cumhurbaşkanımız necip milletimizin teveccühüne bir kez daha mazhar oldu. Elbette ki bu başarı bizlere beraberinde önemli sorumluluklar getirdi. 21 yıldır hayata geçirdiğimiz ve çıtasını yükselttiğimiz hizmetleri daha da ileri taşımak, milletimizin kazanımlarını daha da artırmak için Türkiye Yüzyılı vizyonu ve motivasyonu ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte biz kadınlara düşen sorumluluğun da farkındayız. Çünkü güçlü toplumun güçlü ailelerden oluştuğunu, güçlü ailenin temelinin ise kadınlar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepimiz bir bayrak yarışının birer yarışçılarıyız. Her birimiz bayrağımızı selefimizden alarak onların bıraktığı yerden yarışa devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız bayrağı devretme sırası bize gelene kadar yılmadan yorulmadan sürecek. Yapacak çok işimiz var. Birbirimize omuz verecek, güç birliği yapacak, ülkemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız."



KEŞİR: TARİHE GEÇECEK PEK ÇOK DÜZENLEME YAPILDI



Ayşe Keşir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın kolları ve gençlik kolları oluşumlarını AK Parti genel merkezinin 3 ana unsurundan biri haline getirdiğini söyledi. Keşir, "'Kadın erkek eşittir' ilkesi başta olmak üzere tarihe geçecek pek çok düzenleme AK Parti döneminde yapıldı. Kadınların iş gücü piyasasına katılımı yüzde 36; ama kamuda istihdamda yüzde 40'ı aştık. Bu AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır. Bazı sektörlerde kadın katılımı yüzde 50'leri aştı. Her şeyden önce eğitimde fırsat eşitliği bu dönemde tarihe geçerken kız çocuklarının önündeki eğitim engelleri tek tek aşıldı" diye konuştu.