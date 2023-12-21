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Giriş Tarihi: 21.12.2023 17:19

Bakan Işıkhan: 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nı istihdamın, kalkınmanın yüzyılı yapmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek "İstihdamın ve iş gücü niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlarla son 21 yılda 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti" dedi

Bakan Işıkhan: 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun 12'nci Genel Kurulu ile alakalı olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, "Ülkemizin iş gücü piyasasının en önemli aktörü olan Türkiye İş Kurumu'muzun 12'nci Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik. İstihdamın ve iş gücü niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlarla son 21 yılda 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti. Türkiye Yüzyılı'nı istihdamın, kalkınmanın yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Olağan Genel Kurul toplantısının ülkemiz, milletimiz ve kurumumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Bakan Işıkhan: 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti
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