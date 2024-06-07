Bakan Işıkhan: Genç işsizlik oranımız yüzde 15,1’e düştü

"SOSYAL DİYALOG ADIMLARIMIZ TAKDİRLE KARŞILANDI"

Bakan Işıkhan, sosyal diyaloğun en çok önem verdikleri konuların başında geldiğini belirterek, "Çalışma hayatının sorunlarının, işçi, işveren ve diğer sendikalarımızın karşılaştığı sorunların çözümünde sosyal diyaloğa baştan beri çok önem veren bir hükümetiz. Bu çerçevede, Üçlü Danışma Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi gibi geçen dönemlerde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında bilgi sundum. Bunlar, katılımcı ülkeler tarafından takdirle karşılandı çünkü bunlar uzun süre sonra gerçekleştirdiğimiz toplantılardı." diye konuştu.

Çocuk işçiliğiyle mücadele alanındaki deneyimlerin diğer ülkelerle paylaşılması amacıyla İttifak 8.7 kapsamında rehber ülke olduklarını anımsatan Işıkhan, ILO Genel Kurulunda Türkiye'nin bu alandaki deneyimini diğer ülkelerle de paylaşmaya hazır olduğunu dile getirdiklerini kaydetti.