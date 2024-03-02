Bakan Kacır: Bilim merkezlerimizde 10,5 milyon vatandaşımızı ağırladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Bahçelievler'de Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Kacır'a ziyaret sırasında İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik etti. Bakan Fatih Kacır, açılışını yaptığı kütüphane ve bilim merkezinde incelemelerde bulundu.

"YENİLİKÇİ DİSİPLİNLERDE 3 YILLIK ÜCRETSİZ EĞİTİM İMKÂNI SUNUYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Malumunuz bir 28 Şubat'ı daha geride bıraktık. Bu ülke evlatlarının eğitim ve ilim öğrenme haklarından mahrum bırakıldığı, üniversite kapıları önünde bekletildiği, devletine hizmet etmekten, bin yıl süreceği iddia edilen askeri vesayet günlerini hatırlıyorsunuz. Hafızalarımız taze, hafızalarımız diri. Hafızalarımızı diri tutmamıza vesile olan bayrak isimlerden biri de bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bilim merkezi ve kütüphanemizin de adını taşıyacak olan Şule Yüksel Şenler'dir. Kendisi yaşantısıyla, şahsiyetiyle, asaletiyle topluma rehberlik etti. Ülkemiz genelinde teknolojiye yönelik farkındalığı artırmak için Deneyap teknoloji atölyeleri kurduk. Ortaokul ve lise öğrencimize geleceğin teknolojilerini şekillendirecek yenilikçi disiplinlerde 3 yıllık ücretsiz eğitim imkânı sunuyoruz. Araştırma ve proje yarışmaları, bilim olimpiyatları, bilim fuarları ve şenlikleri ile ülkemizin yarını gençlerimizin bilimle iç içe büyümesini sağlıyoruz. 'Stajyer Araştırmacı Burs Programı' kapsamında, 7 binden fazla üniversite öğrencimizin araştırma projelerinde yer almasını destekliyoruz. İstanbul ve Kocaeli'de açtığımız yeni nesil yazılım okullarında öğrencilerimize ücretsiz yazılım eğitimi veriyoruz. 'Sektör Kampüste Programı' ile binlerce üniversite öğrencimizi blokzincir, yapay zekâ, dijital dönüşüm ve kuantum gibi alanlarda sektör profesyonelleri ile buluşturuyoruz. Bilim merkezlerine yönelik desteklerimizle toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmayı, toplumun bilime olan ilgi, merak ve farkındalığını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

"BİLİM MERKEZLERİMİZDE BUGÜNE KADAR 10,5 MİLYON VATANDAŞIMIZI AĞIRLADIK"

Bakan Kacır, "Bugüne kadar büyük ölçekli 10 bilim merkezimizi bilim gönüllülerimizin hizmetine sunduk. 6 ilimizde daha bilim merkezi kurulması için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizde bugüne kadar 10,5 milyon vatandaşımızı ağırladık. Diğer yandan ilçe ölçeğinde bilim merkezlerimizle de bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırıyor ve erişimi destekliyoruz. Bugüne kadar 13 ilçemizdeki bilim merkezlerimizde gerçekleştirilen eğitim atölyelerine 775 binin üzerinde gencimiz katıldı. Dün ilçe ölçeğinde 14. bilim merkezimizi, Çekmeköy'e kazandırmıştık. Bugün de 15.'sinin açılışını Bahçelievler'de gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de bilim Merkezlerimizle aynı adreste yer alan kütüphanenin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı anda 130 kişiye hizmet verebilecek kütüphanemiz şimdiden araştırmak, okumak, yazmak, öğrenmek isteyen gençliğin buluşma noktası oldu" diye konuştu.