Bakan Kacır: İkinci ve üçüncü nükleer santrallerin inşası da gerçekleşecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) düzenlediği TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması final programına katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır programda konuşma yaptı.

'1 BUÇUK MİLYONDAN FAZLA KATILIM BEKLİYORUZ'

Bakan Kacır, "2018'den bu yana TEKNOFEST'leri gerçekleştiriyoruz. İlk yılımızda 14 yarışmamız vardı 20 bin öğrenci bu yarışmalara katılmıştı. Bu yıl yarışmalarımızın sayısı 60'ı aştı. Yine zannediyorum yeni bir rekora imza atacak ve 1 buçuk milyondan fazla katılımla dünya eşi benzeri olmayan bir işe hep birlikte imzamızı atmış olacağız. Tabii her yarışmanın bizim için ayrı bir kıymeti var ama bugün bir araya gelmemize vesile olan nükleer enerji teknoloji yarışması gerçekten hem katılımcılar, gençlerimiz hem de ülkemiz açısından çok stratejik bir değere sahip.

Böyle bir yarışmayı düzenledikleri için buna öncülük ettikleri için de ayrıca enerji ve tabii kaynaklar bakanımıza, ekibine ve özellikle TEMVAK'A şükranlarımı sunmak istiyorum. Değerli bakanımız tabii enerji perspektifinden bu meselenin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu çok açıklıkla ifade ettiler. Gerçekten Türkiye bir kalkınma yolculuğunda ve bu yolculuğumuzun en önemli unsurlarından biri Türkiye'nin kendi enerjisini, kendi imkanlarıyla karşılayabilen bir ülke olabilmesi. Biz son 23 yılda enerjiye yurt dışından ithal ettiğimiz temel enerji kaynaklarına 1 trilyon dolara yakın ödeme yaptık. Bunun ne kadar büyük bir kaynak olduğunu her biriniz tahayyül edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dolayısıyla kendi enerjimizi kendi imkanlarımızla geliştirmek, üretmek hem nükleerde hem yenilenebilir de attığımız, atacağımız adımlar Türkiye'nin Kalkınma yolculuğunda daha yüksek bir ivme elde edebilmesi için çok değerli" dedi.

'DÜNYADA 31 ÜLKEDE 416 REAKTÖR HALİ HAZIRDA İŞLETMEDE'

Mehmet Fatih Kacır, "Tabii önümüzde daha fazla enerji ihtiyacı da var. Az önce yine kıymetli Bakanımız ifade ettiler. Dünyada dönüşüm rüzgarının en önemli unsuru yapay zeka. Ve yapay zeka dediğimizde aslında hiper ölçek veri merkezlerinden bahsediyoruz ve bu veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu kesintisiz enerji kaynaklarından bahsediyoruz. Biliyoruz ki dünyada büyük teknoloji şirketleri artık kendi nükleer santrallerini kendi veri merkezleri için kurmak ya da mevcut aktif olmayan nükleer santralleri veri merkezleri için yeniden aktive etme yoluna yönelmiş durumdalar.

Dolayısıyla bizim de önümüzdeki dönemde yapay zeka yarışında güçlü olabilmemizin yolu kesintisiz enerji kaynaklarını daha fazla sahiplenmemizden ve nükleer enerjiye bu anlamda yatırım yapabilmemizden geçecek. Tabii Türkiye bu alanda keşke daha hızlı hareket edebilseydi diyebiliriz. Çünkü bugün biliyoruz ki dünyada 31 ülkede 416 reaktör hali hazırda işletmede. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi sayesinde ilk nükleer reaktörümüzü Akkuyu'da inşa ediyoruz. İnşallah peşinden sayın bakanımızın da biliyorum ki çok ciddi bir çabası var. İkinci ve üçüncü nükleer santrallerin inşası da gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE HALİ HAZIRDA 110 TEKNOPARKIMIZ VAR'

Bakan Kacır, "Tabii nükleer özelinde bir yandan araştırma, geliştirme, inovasyon teknoloji geliştirme tarafı çok kıymetli, çok kritikken bu alana özgü olarak denetim, düzenleme ve piyasa tarafı da çok kritik. Dolayısıyla bizlerin bir arada çalışması, birbirini tamamlayan işler yapabilmesi de bu anlamda çok önemli. Bizler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak diğer tüm başlıklarda olduğu gibi bu alanda da sanayinin özellikle sürece dahil olması, yerli üretimin güçlenmesini önemli bir vazifemiz addediyoruz. Bu anlayışla nükleer sanayi kümelenmesinin NÜKSAK'ı Ankara Sanayi Odamızın koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren bu sanayi kümelenmesini etkin şekilde destekliyoruz.

Türkiye'de halihazırda 110 teknoparkımız var. Bu teknoparklar da bu alanlarda çalışan teknoloji girişimlerimiz var. Bunlara önemli katkılar sunmaya devam ederken inşallah yine bakanımızın da önderliğinde muhtemelen bu salondaki paydaşlarımızın pek çoğunun da katılımıyla Türkiye'nin ilk nükleer teknoparkını da önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi hedefliyor. Tabii bugün çok önemli bir yerdeyiz. Aslında bu meselenin Türkiye'de tohumlarının atıldığı bir kampüsteyiz. Ümit ediyorum ki bu kampüs önümüzdeki dönemde de yeni nesil nükleer santrallerde Türkiye'nin kendi projelerini hayata geçirmesinin de adresi olacak bu vesileyle.

Yine inşallah bu hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bir Rekabet öncesi iş birliği çağrısına çıkmayı ve bu alanda araştırma geliştirme yapacak özellikle KOBİ'leri güçlendirici bir yaklaşımla onların yürütecekleri AR-GE projelerinin harcamalarının yarısını bakanlık olarak karşılayacak bir proje desteğini de ilan etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.