Bakan Kacır: Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gümüşhane ziyaretinde ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Buradaki temaslarının ardından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ile imza törenine katılan Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin dünyada kritik ve stratejik alanlarda söz sahibi bir ülke konumunda olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kritik ve stratejik alanlarda dünyada söz sahibi bir ülke olarak göğsümüzü kabartan, iftihar vesilemiz olan nice başarıya sahibiz. İnsansız hava araçlarından helikopterlere, kara araçlarına, deniz platformlarına, hava savunma sistemlerinden beşinci nesil savaş uçaklarına, geniş bir yelpazede sistemler tasarlayan, geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen yerli ve milli bir savunma sanayi altyapısını hep birlikte inşa ettik. Yalnızca 780 bin kilometre karelik vatan toprağında değil, aynı zamanda mavi vatanda, gök vatanda ve siber vatanda hak ve menfaatlerini koruyan, sahada da masada da oyun kuran, caydırıcılığı yüksek bir ülke inşa ettik. Milletimizin 60 yıllık yerli otomobil hayalini, milli elektrikli aracımız TOGG ile gerçeğe dönüştürdük. Otomotiv sektörünün geleceğine yön veren, öncü ve güçlü bir oyuncu olma yolunda irademizi ortaya koyduk. Uydu teknolojisinde tasarım, test ve mühendislik kabiliyetlerimizin eseri yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A hizmete girdi. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyada 11 ülkeden biri olduk" dedi.

"BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI 2026'DA HİZMETE AÇILACAK"

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli gelirimiz 1,5 trilyon dolara, kişi başı gelirimiz 17 bin dolara yaklaştı. 23 yıl önce sadece 36 milyar dolar olan ihracatımız, gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla 270 milyar dolara ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla dün yürürlüğe giren orta vadeli programda ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat ekseninde nitelikli büyümesi için atacağımız adımların bir göstergesi. Yatırımın, istihdamın, üretimin haritasını adil ve kapsayıcı bir anlayışla 81 ilimizin tamamını ihya edecek şekilde çiziyoruz. Gümüşhane'miz de elbette bu büyük kalkınma hamlesinin bereketini yaşıyor. Son 23 yılda eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 20'den 13'e, orta öğretimde 24'ten 14'e indirdik. Bilgi, inovasyon ve katma değer üretiminde şehrimizi önemli bir merkez konumuna taşımak üzere Gümüşhane Üniversitemizi kurduk. Sağlıkta hem yatak kapasitemizi artırdık hem hizmet kalitesini yükselttik. Günümüz teknolojisinin en ileri cihazlarıyla donatılan, modern bir ortamda nitelikli ve insan odaklı sağlık hizmeti sunan 200 yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi'ni hizmete aldık. Ulaştırmada AK Parti iktidara geldiğinde sadece 1 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu Gümüşhane'de 130 kilometreye çıkardık. Gümüşhane çevre yolumuzu tamamladık. Doğu Karadeniz'i Anadolu'nun içlerine bağlayan ana arterin yükünü omuzlayan, mesafeleri ve gönülleri yakınlaştıran 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü Zigana Tüneli'ni hizmete aldık. 6,5 kilometrelik uzunluğuyla zorlu coğrafyayı aşan KOP Tüneli tamamlandığında bölgenin ulaşımını hızlandıracak simge bir başka eser olacak. Hava ulaşımında da inşallah malumunuz Bayburt-Gümüşhane Havalimanımızın altyapı çalışmalarını tamamlamış durumdayız. 3.000 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pisti ve 17 bin metrekare terminaliyle tasarlanan bu önemli eseri inşallah önümüzdeki yıl tamamlayacak ve havalimanımızı Gümüşhanelilerin, Bayburtluların, bölgenin ve aziz milletimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Programına Gümüşhane Belediyesi ziyareti ile devam eden Kacır, MHP İl Başkanlığı'nda da temaslarda bulundu.