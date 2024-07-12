Bakan Kacır: Otomotivde bir yatırım daha gelebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD'nin ardından başka bir firmayla daha yakın zamanda Türkiye'ye yatırım konusunda imza atma ihtimallerinin olduğunu söyledi. Kacır, "Önümüzdeki dönemde benzer yatırım haberlerini hem bu sektörde hem diğer sektörlerde duyurabiliriz" dedi. Kacır, BYD'nin Türkiye'ye yapacağı yatırım ve Renault Grup Global'in Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ile görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Renault'un kendileri için çok değerli bir yatırımcı olduğunu vurgulayan Kacır, firmanın son dönemde hibrit otomobil üretimine ilişkin Türkiye'deki yatırımlarını hızlandırdığını söyledi. Kacır, firmanın yeni nesil otomobiller ve modellerle ilgili bir üretim planı hazırladığını, Türkiye'de yeni nesil araç üretmeye yönelik güçlü bir planları olduğunu bildirdi. Kacır, Türkiye'nin yatırım teşviklerinin önemli bir enstrüman olduğuna işaret ederek, BYD'nin yatırımının da geçmiştekilere benzer şekilde destekleneceğini dile getirdi. Her bir proje için "terzi" usulü destek verdiklerini belirten Kacır, projenin öncelikli ihtiyacı neyse onu barındıran bir teşvik çerçevesi oluşturduklarını anlattı.