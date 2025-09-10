Bakan Kacır: Pek çok alanda Avrupa’nın en önemli üretim ülkesiyiz

Çeşitli programlara katılmak üzere Ardahan'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Kacır, burada yaptığı konuşmada, Doğu Anadolu'nun serhat diyarı, kadim şehir Ardahan'da, Ardahanlı hemşehrileriyle buluşmanın memnuniyetini yaşadığını söyledi.

AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı"na yön veren iradesini hep birlikte değerlendirmek için Ardahan'da olduğunu aktaran Kacır, "Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için atacağımız adımlarımızı esnafımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte planlayacağız." diye konuştu.

Geriye giderek 23 yıl öncesinin Türkiye'sinin hatırlanmasını isteyen Kacır, "İstikrarsızlıklarla ve krizlerle boğuşan, belirsizliklerin gölgesinde kalmış bir ülkeydik 23 yıl öncesinde. İç çekişmelerin pençesinde, potansiyeli bastırılmış, gençliğinin enerjisi heba edilmiş, vesayet odaklarının gölgesinde ayağına prangalar vurulmak istenen bir Türkiye vardı 23 yıl öncesinde. İşte 23 yıl öncesinin Türkiye tablosu böyleydi. Ancak biz milletimizin emanet ettiği iradeyle o zincirleri 23 yıl önce kırdık. Karanlığı aydınlığa, karamsarlığı umuda çevirdik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği, vizyonu ve kararlılığıyla 23 yılda hep birlikte bir kalkınma destanı yazdıklarını anlatan Kacır, bu 23 yıla temeli sağlam ve istikrarlı politikalarla tahkim edilmiş nice kıymetli kazanım sığdırdıklarını dile getirdi.

"PEK ÇOK ALANDA AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ ÜRETİM ÜLKESİYİZ"

Kritik ve stratejik alanlarda büyük başarılara imza attıklarını vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Bugün kendi İHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. Güneş panellerinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda Avrupa'nın en önemli üretim ülkesiyiz. Bugün Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş coğrafyada en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke Türkiye. Ülkemiz coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfusu, gelişmiş sanayi altyapısı güçlü üretim kültürü ve yükselen teknoloji geliştirme kabiliyetleriyle hak ettiği konuma her geçen gün daha da yaklaşıyor."

Kalkınma ve büyümenin önemine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla yatırımın, istihdamın, üretimin rotasını adil ve kapsayıcı bir yaklaşımla 81 şehrimizin tamamını ihya edecek şekilde belirledik. Kalkınma seferberliğimiz Ardahan'da da hissediliyor. Eser ve hizmetlerimiz vatandaşımızın günlük hayatına dokunuyor. Eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 23'ten 12'ye, orta öğretimde 27'den 13'e indirdik. Bilgi, inovasyon ve katma değer üretiminde şehrimizin kabiliyetlerini artıran Ardahan Üniversitemizi kurduk. Ulaştırmada 2002 yılında bölünmüş yol bulunmayan şehrimizde 147 kilometre bölünmüş yol inşa ettik. Enerjide merkez, Göle ve Posof ilçelerine doğal gaz arzı sağladık. Hanak ilçesine bu yıl, Çıldır ve Damal ilçelerine ise önümüzdeki yıl doğal gaz arzını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Sağlıkta hem yatak kapasitemizi hem hizmet kalitesini yükselttik. Gençlik ve sporda 3 gençlik merkezi, 24 spor tesisini Ardahan'a kazandırdık. Yüksek öğrenimde yurt kapasitemizi 4251'e ulaştırdık. Tarımda 22 milyar lira destek ve yatırım gerçekleştirdik. Tarla ve meraları suyun bereketiyle buluşturan, taşkınlara set çeken, kuraklığa karşı güvence oluşturan 41 su ve sulama tesisini hizmete aldık. Ticarette Aktaş Sınır Kapısı'nı hizmete sunduk. Esnafımıza ve üreticimize yeni pazar kapıları açan önemli bir adım attık. Kuzeydoğu Anadolu'nun Kafkasya'ya uzanan ana damarı, Türk Gözü Sınır Kapısı'nı modernize ettik, geçiş kapasitesini yükselttik, işlem sürelerini kısalttık, ticaretimizi hızlandırdık, lojistikte rekabet gücümüzü artırdık."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırımlara ivme kazandıran teşvik mekanizmalarıyla, planlı sanayi alanları, KOBİ'lere sunulan destekler ve bölgesel kalkınma projeleriyle Ardahan'ın yanında olduklarını ifade eden Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"KOBİ ölçeğindeki sanayi işletmeleri modern ve verimli üretim alanları, güçlü altyapı ve ortak sosyal imkanlar sunacak 49 iş yerine sahip Göle Sanayi Sitesi Projesi'ni bu yıl yatırım programımıza aldık. Göle ilçemizde yeni istihdam ve üretim imkanları sunacak sanayi sitesinin temelini inşallah yakında atacağız. KOBİ'lerimizin hamisi KOSGEB aracılığıyla Ardahan'da üretimin ve istihdamın güçlenmesi, girişimcimizin rekabet gücünün artması için son 23 yılda bugünkü rakamlarla 223 milyon liralık desteği KOBİ'lerimiz için seferber ettik.

Yatırım teşviklerimizle şehrimizde gerçekleşecek 5 milyar liraya yakın yatırımın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimiz doğrultusunda Ardahan'da gerçekleşen yatırımları güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Öncelikli yatırımlar kapsamında Ardahan'da hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren paylarını 12 yıl boyunca bakanlık olarak biz karşılayacağız. Yatırımın OSB'de gerçekleşmesi durumunda bu süre 14 yıla çıkacak. Ayrıca yine bu kapsamda 10 yıl süreyle çalışanlarımız için sigorta orta primi işçi desteğini de biz sağlayacağız."

Şehirde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar finansman desteği sağladıklarını dile getiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırım tutarının yüzde 30'una varan kurumlar vergisi indirimi sunuyoruz. Yeni teşvik mimarimizin taşıyıcı sütunları arasında yer alan yerel kalkınma hamlesi teşvik programımızla atılım imkanlarını harekete geçiriyor. Yerelin ihtiyacını yerinde çözüyor, bölgelerimizin yetkinliğini ve teknoloji üretim gücünü bir üst lige taşıyoruz. Bu programla Ardahan'da gerçekleşecek 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisi, asgari 500 büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi, entegre doğal taş işleme tesisi ve Türk somonu kuluçka hanesi ve yavru üretim tesisi yatırımları için nitelikli destekler sunacağız. Bu yatırımların her biri için 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız. Şehrimizin sosyoekonomik kalkınması için Serhat Kalkınma Ajansımız eliyle bugüne dek Ardahan'da 186 projeye 448 milyon lira, DAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle de 82 projeye 561 milyon lira kaynak sağladık."

Bakan Kacır, Türkiye'nin bilim ve teknoloji atılımına, milli teknoloji hamlesine katılacak gençleri ve çocukları keşfetmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Ardahan'da kurulan DNEAP Teknoloji Atölyesi'nde ortaokul ve lise öğrencilerini Geleceğin Teknoloji Yıldızları programında hazırladıklarını kaydeden Kacır, şunları aktardı:

"Bizler Ardahan'ı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eser ve hizmetlerle donatmaya devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden bilime, teknolojiye, her alanda Ardahan'ımızın ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye, projelerimizi birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz. Milletimizin yüreğine dokunmuş milletimizin sevinciyle sevinmeyi, derdiyle dertlenmeyi görev addediyoruz. AK neferleri diğerlerinden ayıran en önemli fark budur.

Bizler milletimizin özünden doğmuş, tarihinden güç alan, zincirlerini kırarak yükselen bir anlayışın temsilcileriyiz. Önümüzde katedeceğimiz uzun bir yol var. Ancak yolumuz aydınlık. Çünkü bize istikamet çizen, güç veren bir liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Azmiyle, cesaretiyle, fedakarlığıyla bizlere ilham olan, tüm zorluklara rağmen Türk milletine hizmetten asla vazgeçmeyen böyle bir liderle yürümek, yolumuz ne kadar zorlu olursa olsun gönlümüzü rahatlatıyor. Bakınız, bugün çatışmaların, salgınların, iklim krizinin, enerji ve gıda arz güvenliğine yönelik tehditlerin pençesinde dünya köklü bir dönüşümden geçiyor."

"TERÖRÜ MİLLETİMİZİN GÜNDEMİNDEN TÜMÜYLE ÇIKARACAĞIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Küreselleşme ve ticarette liberalleşme terk ediliyor. Üretimde ve teknoloji geliştirmede stratejik özerklik ulusal egemenliğin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Teknolojik yetkinlik yarışının bir teknoloji savaşına dönüşmekte olduğu artık sır değil. Kendi teknolojisini üretmeyen, öz yeterliliğini sağlayamayan ülkelerin ayakta kalamayacağı bir döneme adım attık. Böylesi bir tabloda Türkiye güçlü üretim altyapısı ve teknoloji geliştirme kapasitesi ile hem sahada etkin hem masada söz sahibi bir ülkedir. Şüphesiz ki Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük ve daha güçlü Türkiye'yi ancak birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirerek kurabiliriz.

Cumhur İttifakı olarak başlattığımız ve devlet politikası olarak sürdürdüğümüz 'Terörsüz Türkiye' menzilindeki adımlarımızla terörü milletimizin gündeminden tümüyle çıkaracağız. Milletimizin yüreğine örülen duvarları birlikte yıkacak, aydınlık bir geleceği el ele inşa edeceğiz. Daim kılınan huzur ve güven iklimi ile bölgemizde büyük yatırımlar filizlenecek, istihdam artacak, üretim büyüyecek, ekmeğimiz çoğalacak. Türkiye Yüzyılı'nda yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacak, ülkemizi yeni kazanımlarla inşallah daha ileriye taşıyacağız."

Ziyarette, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, çevre illerin milletvekilleri ve partililer yer aldı.