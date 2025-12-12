Bakan Kacır: Sanayi üretiminde katma değerimiz 241 milyar dolara yükseldi

TBMM Genel Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küresel üretim ve ticaretin yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Küresel ekonominin ağırlık merkezi Batı'dan Doğu'ya kayıyor. Böylesi bir tabloda sanayi ve teknoloji kabiliyetleri stratejik değer taşıyor. Pek çok ülke bu gerçeği henüz fark etti, biz ise ülkemizi bugünlere kuvvetli şekilde hazırladık. Geçmiş sanayi devrimlerini ıskalamanın bedelini çok ağır ödemiştik fakat şimdi, yeni teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirmeyi başaran bir ülkeyiz. AK Parti iktidarları döneminde montaj sanayisi değil katma değer üreten bir sanayi altyapısı inşa ettik" ifadelerini kullandı.

'OTOMOTİV SEKTÖRÜMÜZ BU YIL 41,5 MİLYAR DOLARLA İHRACAT REKORU KIRDI'

Son 23 yılda sanayide yaşanan gelişmeleri anlatan Bakan Kacır, "Sanayi üretiminde katma değerimiz 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldi. Dünyada 21'inci sıradan 14'üncü sıraya çıktık; bizim gerimizde olan hiçbir ülke önümüze geçebilmiş değil. Türkiye Çin'den sonra, Avrupa'ya kadar uzanan kuşağın ürün ve ihracat pazarı çeşitliliği açısından en yüksek rekabet gücüne sahip ülkesi haline geldi. Askeri insansız hava araçlarında dünyada 1'inciyiz; ticari araç, otobüs, beyaz eşya, güneş paneli, çelik, tekstil, ağaç ürünleri üretiminde Avrupa'da lideriz. Yenilikçi kabiliyetlerimiz sanayimizin tüm alanlarında büyük kazanımları beraberinde getirdi. Bakınız, hükûmetlerimiz döneminde çelik üretimimizi 16,5 milyon tondan 37 milyon tona yükselttik; demir çelik ihracatımız 3,5 milyar dolardan 28,5 milyar dolara çıktı. 2002'de Avrupa'da 4'üncü sırada idik, şimdi lider üreticiyiz. Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşüm hedefiyle hidrojen kullanımı, alternatif enerjiler, karbon yakalama ve tesis modernizasyonu yatırımlarını hızlandıracağız. Otomotiv sektörümüz bu yıl 41,5 milyar dolarla ihracat rekoru kırdı. 23 yılda yıllık otomobil üretimini 357 binden 1 milyon 400 bine çıkardık. Elektrikli, sürücüsüz ve bağlantılı araç teknolojileriyle büyük dönüşümlerin yaşandığı sektörde yeniliklerin öncüsü olmak adına yatırımlarımızı yüksek teknoloji odaklı yönlendiriyoruz" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİ İHRACATIMIZ 8,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ'

Bakan Kacır, 80 bin TOGG araç üretildiğini ve elektrikli araç pazarında liderliği ele geçirdiklerini ifade etti. Bakan Kacır, "36 bin 700 şarj bağlantısını 81 şehrimize yaygınlaştırdık. 8 küresel markanın fabrikalarının bulunduğu sektörümüzün rekabet gücünü artıracak yenilikçi modellerin ülkemizde üretilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kimya sektöründe ihracatımızı 23 yılda 2,7 milyar dolardan 31 milyar dolara yükselttik. Değer zincirinin erken basamaklarındaki ürünlere yönelik ara malı ve ham madde yatırımlarına hız kazandırdık. Son 10 yılda kimya sektöründe büyük ölçekli projelere sunduğumuz teşviklerle 19 milyar dolarlık yatırımın önünü açtık. Ülkemizde kullanılan ilaçlarda değer bazında yüzde 57, kutu bazında yüzde 92 yerel üretime sahibiz. 13 biyoteknolojik üretim tesisi kurulmasını sağladık. Biyoteknolojik ilaçlar ve ileri tedavi yöntemlerinde AR-GE çalışmalarını hızlandırıyoruz. Kamu alımlarını daha etkili bir araca dönüştürerek yüksek teknolojili tıbbi cihazlarda yetkinliğimizi artıracağız. Savunma sanayisinde 100 bin çalışanın olduğu, 3 bin 500 şirketin, araştırma kurumlarımızın ve üniversitelerimizin oluşturduğu dev bir ekosistem inşa ettik. Yerli ürünlerimizin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıkardık. Savunma sanayisi ihracatımız 23 yılda 248 milyon dolardan 8,4 milyar dolara yükseldi; bu yıl yüzde 30 artış yakaladık" dedi.

'İHRACATIMIZ 270,6 MİLYAR DOLARA ÇIKTI'

Türk savunma sanayisinin son dönemde küresel düzeyde yaşanan dönüşümden güçlenerek çıkmayı başardığını ifade eden Bakan Kacır, "Bakınız, sanayi üretim endeksi pandemi öncesi döneme göre Almanya'da yüzde 11,5; İtalya'da yüzde 5,5; Fransa'da yüzde 3 aşağıda seyrederken bizim ise aynı dönemde sanayi üretimimiz yüzde 26,5 yükseldi. Bu yıl toplam ihracatımız 270,6 milyar dolara çıktı. Sanayi ürünleri ihracatımız 255,2 milyar dolara erişti. 2002'de 10 milyar dolar iken şimdi 109 milyar doları aşan orta yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımızın toplam ihracatımızdaki payı yüzde 43'e çıktı. Bu yılın ilk 11 ayında, önceki yıla göre yüksek teknolojide yüzde 8,1; orta yüksek teknolojide yüzde 9,7 artış yakaladık. Açıklanan son milli gelir verileri sanayimizin yıllık yüzde 6,5 yükselişle büyümeye olumlu katkı sağladığını teyit etti. Bu başarıların ardında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz yatırımı teşvik eden, üretimi önceleyen, istihdamı güçlendiren, icat ve ihracatı destekleyen kararlı politikalar var. Bilimsel kapasitemizi artırdık. AR-GE altyapımızı güçlendirdik. İnsan kaynağımızın yanında olduk. Bir yılda yapılan Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısını 2002'den bu yana 9 binden 52 bine yükselttik. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 14'üncülüğe yükseldik. 2002'den bu yana AR-GE harcamalarımız 16,5 katına çıktı, 20 milyar dolara erişti. AR-GE insan kaynağımız 311 bine yükseldi" değerlendirmesinde bulundu.

'YAPAY ZEKA ÇAĞRILARIYLA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PROJELERİNİ DESTEKLİYORUZ'

Bakan Kacır, milli teknoloji hamlesi anlayışı kapsamında dijital altyapı, girişimcilik ekosistemi, üretim sistemleri ve yapay zeka devrimini sunduğu imkanları fırsata dönüştürecek şekilde hazırladıklarını söyledi. Bakan Kacır, "Yapay zekanın kullanımında etik değerleri ve adaleti gözetmekteyiz. Yapay zeka teknolojileri için ileri düzeyde bir veri işleme altyapısının önem taşıdığının bilincindeyiz. TÜBİTAK bünyesindeki süper bilgisayarımız ARF'in hesaplama kapasitesini 3 katına çıkardık. Katıldığımız programlarla Dijital Avrupa Ortak Girişimi süper bilgisayarlarından teknoloji girişimlerimizin yararlanmasını sağladık. Yapay zeka ekosistem çağrılarıyla kamu ve özel sektör projelerini destekliyoruz. TÜBİTAK'ta geliştirdiğimiz Türkçe Yapay Zeka Büyük Dil Temel Modeli'nin kullanımını yaygınlaştırıyoruz. 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği güvenli enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır ayrıca OSB sayısını 191'den 371'e, fabrika sayısını 11 binden 60 bine, istihdamın ise 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttiklerini dile getirdi" ifadelerini kullandı.