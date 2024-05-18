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Giriş Tarihi: 18.5.2024 11:47

Bakan Kacır'dan Birleşik Krallık açıklaması! İş birliğimizi derinleştireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Birleşik Krallık ile sanayi ve teknoloji alanında iş birliğimizi daha da derinleştireceğiz" dedi.

DHA
Bakan Kacır’dan Birleşik Krallık açıklaması! İş birliğimizi derinleştireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İngiltere'deki temasları sırasında Birleşik Krallık Yatırım ve Düzenleyici Reformlardan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Dominic Johnson ile bir araya geldi.

Bakan Kacır, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık Yatırım ve Düzenleyici Reformlardan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Dominic Johnson ile bir araya geldik. Türkiye'nin en önemli yatırım ve ticaret partnerlerinden biri olan Birleşik Krallık ile sanayi ve teknoloji alanında iş birliğimizi daha da derinleştireceğiz" dedi.

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Bakan Kacır'dan Birleşik Krallık açıklaması! İş birliğimizi derinleştireceğiz
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