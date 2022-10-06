Bakan Karaismailoğlu: Gökyüzüne kurduğumuz köprülerle havacılıkta zirveye ulaştık

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen AirShow İstanbul etkinliğine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milletimizi hakkettiği yere taşıyacak dev projelerimizi devlet aklı ve politikaları sonucu olarak planladık, inşa ettik. Yalnızca Türkiyemizin değil tüm insanlığın hizmetine bu yatırımları sunduk. Bugünlere ulaşamak için var gücümüzle çalıştık. Milletimizin desteğini de her zaman yanımızda hissettik.
"İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA HAVACILIĞININ ZİRVESİNDE"
Şimdi de yatırım, üretim, istihdam ve iharcat odaklı büyüme stratejimize uygun büyük ulaşım yatırımlarımızın her alanda olduğu gibi havacılık sektöründe de meyve verdiğini görmek bizleri hem onurlandırıyor hem de gururlandırıyor. Bu kapsamdaki dev hizmetlerimizden biri olan İstanbul Havalimanı'nı hayata geçirdik ve bugün Türkiye Avrupa Havacılığının zirvesine ulaştı.
"DEVİR ARTIK KAZAN KAZAN DEVRİ"
Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptık bölgesel ticaret canlandı. Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtık turizm hiç olmadığı kadar ivme kazandı. Devir artık kazan kazan devri. Hava ulaşımı ise kazan kazan devrinin dinamosu, anahtarıdır.
Ülkelerimiz için vazgeçilmez olan eknonomik işbirliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyuetlerimizin gelişmesi için gerekli olan en hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım yolu hava yolu taşımacılığıdır. Sayısını 26'dan 57'e yükselttiğimiz havalimanlarımız sayesinde ülkemiz havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüşmüştür.
TÜRKİYE HAVALİMANLARINDA KONFOR VAR
Pandemi sonrası taleplerin artması ve yaz turizminin yoğunluğu nedeniyle Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken bizler İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlarımız ve almış olduğumuz önlemler sayesinde sıkıntılı günleri geride bıraktık.
Türkiye havalimanlarında konfor var. Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı dün liderliğini bir kez daha pekiştirdi. Dünyanın en itibarlı yayınlarından Seyahat dergisi okurları, dünyanın en iyi havalimanı olarak İstanbul Havalimanı'nı belirledi. Sadece eylül ayında 40 binden fazla uçuşa ev sahipliği yapan havalimanımızın itibarını ortaya koyan bu başarıda 2022 yılının ilk 9 ayındaki toplam 48 milyon yolcumuzun tecrübelerinin aktarımını yapmaktadır. Bu da demektir ki hem İstanbul Havalimanı hem de bayrak taşıyıcımız Türkiye'nin en büyük markası Türk Hava Yolları (THY) havacılığın zirvesindeki yerini pekiştiriyor, sağlamlaştırıyor.
"CHECK İN SÜRESİ DE SADECE 1 DAKİKA"
Avrupa havalimanlarında valiz alım süreleri saatleri bulurken İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 200 bin bagaj hareketliliği sorunsuz yaşanmaktadır. Böyle devasa bir yoğunluğa rağmen bagaj alımı İstanbul Havalimanı'nda bagaj alımı dakikalarla sınırlı. Check in süresi de sadece 1 dakika.
2003 yılında hava ulaştırma anlaşmamız bulunan ülke sayımız 81 iken bu sayıyı 2022 yılı ağustos ayı itibarıyla tam 173'e yükselttik. Yapmış olduğumuz anlaşmalar ve müzarekeler neticesinde 2003 yılında 50 ülkede 60 olan dış hat nokta uçuş sayımıza 281 yeni nokta ekledik. Bugün dış hat uçuş ağımız 130 ülkede 341 noktaya ulaştı. Gökyüzüne kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider küresel bir havacılık merkezi olduk."
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