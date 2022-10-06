Bakan Karaismailoğlu: Gökyüzüne kurduğumuz köprülerle havacılıkta zirveye ulaştık

TÜRKİYE HAVALİMANLARINDA KONFOR VAR

Pandemi sonrası taleplerin artması ve yaz turizminin yoğunluğu nedeniyle Avrupa havalimanlarında kaos yaşanırken bizler İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlarımız ve almış olduğumuz önlemler sayesinde sıkıntılı günleri geride bıraktık.

Türkiye havalimanlarında konfor var. Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı dün liderliğini bir kez daha pekiştirdi. Dünyanın en itibarlı yayınlarından Seyahat dergisi okurları, dünyanın en iyi havalimanı olarak İstanbul Havalimanı'nı belirledi. Sadece eylül ayında 40 binden fazla uçuşa ev sahipliği yapan havalimanımızın itibarını ortaya koyan bu başarıda 2022 yılının ilk 9 ayındaki toplam 48 milyon yolcumuzun tecrübelerinin aktarımını yapmaktadır. Bu da demektir ki hem İstanbul Havalimanı hem de bayrak taşıyıcımız Türkiye'nin en büyük markası Türk Hava Yolları (THY) havacılığın zirvesindeki yerini pekiştiriyor, sağlamlaştırıyor.