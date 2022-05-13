Bakan Karaismailoğlu: Havalimanı engelsizliğini kanıtlamıştır

"BÖLGENİN VE KÜLTÜR ÖĞELERİNİN İZLERİNİ TAŞIYAN HAVALİMANI İNŞA ETTİK"

45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir yapı inşa etmenin memnuniyetini yaşardıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirdiğimiz havalimanımız; Yılda 3 milyon yolcu kapasitesinde 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin im2 kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz. Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ile 36 metre yüksekliğinde, çay bardağı formundan esinlenilen kule inşa ettik. Gövdesi aydınlatılan kulemiz bölgenin siluetine ayrı bir canlılık katacak. Teknik ve yapım özellikleri ile dünyada sayılı örnekleri arasındaki yerini alacak Rize-Artvin Havalimanımızın peyzaj çalışmaları için de önemli adımlar attık. Yaklaşık 19 futbol sahası büyüklüğünde, yani 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanımızın 49 bin metrekaresini, Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirdik. Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa yolculuğunu, bölgedeki tarihi ve etkileri ile birlikte anlatmak üzere Çay Müzesi'ne ve sanatsal objelere Havalimanı'mızda yer verdik. Ayrıca Havalimanı'mız 448 araç kapasiteli otoparka da sahip" diye konuştu.